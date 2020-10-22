Нападающий «Спартака» Александр Кокорин припомнил некрасивое прощание с «Зенитом» и рассказал, что история с тюрьмой поставила крест на его карьере в команде. Страйкер отметил, что петербуржцы настолько хотели дистанцироваться от скандала, что под страхом расторжения контракта запретили другим футболистам высказываться в поддержку одноклубника.

«По факту я был не нужен руководству, но они мне не могли этого сказать. А потом, когда я вернулся, узнал, что меня не заявили. Был шанс, чтобы меня заявили, и я мог бы сразу практически играть. Я уехал в отпуск, восстановился, перезагрузился, приезжаю, а мне говорят: «Будь добр, езжай в «Сочи». «Зенит» очень просил, чтобы я уехал. Обещали, что продлят со мной контракт. Мы выполнили цель, «Сочи» не вылетел. Я на радостях вернулся в Питер, а мне говорят: из-за той истории, которая была, мы в тебе не заинтересованы и контракт продлевать не будем.

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Были многие обстоятельства, которых я до конца не знаю. Знаю, в «Зените» предупредили сразу, что никто не может высказываться. Вплоть до расторжения контракта. Кто-то, может, просто не хотел лезть в эту историю. Браниславу Ивановичу отдельный респект. Он высказался. Он говорит, что ему никто не может запретить говорить то, что он хочет. Это правильно», – рассказал Саша ютьюб-каналу People Talk.

Александр Кокорин Фото: Getty Images

У генерального директора «Зенита» Александра Медведева через несколько часов после выхода интервью спросили, что он думает об этом. «Полная ерунда. Никаких запретов не было и быть не могло», – сказал функционер в комментарии для РБК. Вряд ли стоило ожидать другой реакции от представителя клуба, но, похоже, правда в этой истории все же на стороне петербуржцев.

Возможно, у Кокорина в период судебных разбирательств и тюрьмы не было доступа к телевизору, но кто-то точно должен был показать ему видео, вышедшее в эфир государственного канала «Россия 1». В ролике тренер «Зенита» Сергей Семак и партнеры футболиста обратились к нему со словами ободрения. «Мы вас поддерживаем. Все мы люди и все мы ошибаемся. Главное всегда делать правильные выводы и идти дальше», – сказал коуч. «Привет! Мы ждем тебя как можно скорее. Уже не терпится тебя потренировать, чтобы ты поиграл, поборолся с нами за победу в чемпионате. Обнимаю, до встречи», – соскучился без Саши даже Маркизио.

«Ждем тебя скоро на футбольном поле, чтобы ты снова помог команде. Давай, брат, держись», – сказал Иванович, которого страйкер почему-то назвал единственным, кто не побоялся говорить открыто. «Хочу выразить поддержку. Надеюсь, что в скором времени они вернутся к нам в большой спорт и в свои семьи. Мы с вами», – слова Юрия Жиркова.

«Саша, мы тебя ждем к себе домой. Вы прекрасные люди и отличные футболисты, нам вас очень сильно не хватает. Мы держим за вас кулачки и верим, что все будет хорошо», – Олег Шатов. «Саша и Паша, мы вас поддерживаем. Ждем на футбольных полях. Уверен, вы еще многим поможете своим клубам», – напутствовал Ерохин. Предсказание Александра не сбылось, и Кокорин явно затаил обиду. Неизвестно, откуда он взял историю про запрет петербуржцев – во многое можно поверить, если очень хочется.

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