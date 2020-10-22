Вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал, что его старший сын Платон увлекается творчеством рэп-исполнителя Моргенштерна.
Футболист поучаствовал в челлендже: ему предложили угадать вещи, которыми интересуется в первую очередь молодое поколение. Кипер без проблем справился с заданием благодаря хобби сына. «Опять этот Моргенштерн, просто кошмар какой-то. Я уже замучился про него слушать. Сын его треки включает, читает его интервью, рассказывает, какой он классный парень. По-моему, кумир уже не папа, а этот товарищ. Вот вчера его слушал. В общем, я в теме, не такой уж и дед», – рассказал Ребров ютьюб-каналу «Аналитика Глебчика».
- 36-летний Ребров пока не выходил на поле в нынешнем сезоне.
- Моргенштерн – один из самых популярных рэперов в России на данный момент. Его клип «Новый Мерин» набрал в YouTube 83 млн просмотров, аудио и клип на песню «Cadillac» (фит с Элджеем) – суммарно более 100 млн просмотров.