Футболист поучаствовал в челлендже: ему предложили угадать вещи, которыми интересуется в первую очередь молодое поколение. Кипер без проблем справился с заданием благодаря хобби сына. «Опять этот Моргенштерн, просто кошмар какой-то. Я уже замучился про него слушать. Сын его треки включает, читает его интервью, рассказывает, какой он классный парень. По-моему, кумир уже не папа, а этот товарищ. Вот вчера его слушал. В общем, я в теме, не такой уж и дед», – рассказал Ребров ютьюб-каналу «Аналитика Глебчика».