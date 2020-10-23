Нападающий «Зенита» Артем Дзюба обновил имидж – футболист сходил с барберу Тимуру Хабирову, который сбрил его бороду и оставил усы. «Усики – пропуск в штрафную соперника – удар – Гол!» –логично заметил барбер.

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Если сейчас Дзюба копирует усы Черчесова, то раньше стебал главного тренера. Даже случился скандал: в 2017-м Станислав не вызывал Артема и Александра Кокорина на Кубок Конфедераций, и после вылета национальной команды футболисты «Зенита» выложили видео, на котором рукой имитируют усы и оставляют жирный намек на коуча.

«Это был прикол, мы сидели и смеялись, а он вдруг взял и выложил в сеть. Говорю же, он по-хорошему раздолбай и добряк, не несет никакого негатива. Я ему говорю, ты зачем это выложил, совсем дурак? Он мне: «Да ладно, это же шутка, все посмеются». Через два часа говорит: «Похоже, жопа какая-то». Я ему: «Это сразу было понятно, что жопа!» – сказал «СЭ» Дзюба. Ролик был удален.

Правда, Черчесов не обиделся на Артема.

«Опять возвращаемся к тем же усам – я не знаю, кому это показывали. Но журналисты решили: мне. Может быть, Грудинину. Один играет в футбол и попадает в сборную, а другой, который рядом был, не играет в «Зените» – и не попадает в сборную», – сказал Черчесов в 2018-м.

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