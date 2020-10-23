31-го октября в РПЛ пройдет матч «Спартак» – «Ростов». Изначально планировалось, что встреча состоится в Москве, но красно-белые хотя перенести домашнюю игру в Ростов.

Почему?

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21 октября «Спартак» получил предписание от Роспотребнадзора, согласно которому в связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией в Москве игра должна пройти без зрителей.

Во-первых, красно-белые лишались домашней поддержки. Во-вторых, дохода с матч-дэй. Москвичи задумали хитрый ход: обменяться кругами с «Ростовом», где эпидемиологическая обстановка в порядке. Это сохранит шансы, что к ответной игре (4 апреля) все запреты будут сняты и «Спартак» сыграет при болельщиках и заработает.

Почему не получается?

Сначала все было хорошо: инсайдеры сообщали, что вопрос улажен. Но позже появилась информация, что красно-белые все же сыграют дома. 22 октября «Спартак» отправил соответствующее письмо в РПЛ.

«Лига возражать не станет. Загвоздка может быть только в пункте регламента чемпионата 21.3, связанном с полицией. Вчитайтесь – важно, что заявка должна быть подана за 10 дней до игры, дата прошла», – написал Вячеслав Короткин из «СЭ».

«Спартак» – «Зенит» Фото: Getty Images

Но у Сергея Егорова из телеграм-канал «Футбольный биги» другая информация:

«По обмену кругами дело обстоит так. «Ростов» – за, «Спартак» – за. Это и по состоянию на вчера вечером, и на сейчас. По регламенту «Спартак» обязан проинформировать об игре за 7 дней».

«Р-Спорт» добавил, что «Спартак» и «Ростов» окончательно пришли к соглашению, но против выступила уже РПЛ.

Что еще получит «Спартак»?

Если перенос все же состоится, то это означает, что красно-белые идут ва-банк. Получится, что из шести игр (с 20 сентября по 31 октября) дома клуб провел лишь одну: пять выездных встреч (+ игра в «Химках») на таком коротком отрезке – серьезное испытание.

Но в тоже время «Спартак» получит преимущество на финише. После зимнего перерыва останется 11 туров, и в 9 из них красно-белые сыграют в Москве. Это семь домашних игр + московские встречи с «Динамо» и «Локомотивом». Выездами станут только встречи с «Ахматом» и «Арсеналом», но вариант с «канонирами» сложно считать полноценным перелетом: Тула расположена близко к Москве, и трибуны часто заполнены спартаковцами.

«Зенит» аналогичный отрезок проведет на шести выездах.

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