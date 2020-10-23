В Грозном избили судью матча молодежного первенства России между «Ахматом» и «Спартаком» Богдана Головко.

«После финального свистка на поле вышли посторонние лица и физически воздействовали на главного судью, нанеся удар в область паха, а затем, уходя с поля, ударили главного судью по ногам сзади и толкали в спину», – говорится в протоколе встречи. А вот видео, зафиксировавшее первую фазу инцидента:

Чемпионат России «Спартак» хочет перенести домашнюю игру в Ростов, но РПЛ против. Почему? 5 ЧАСОВ НАЗАД

Тинькофф Российская Премьер-Лига выступила с заявлением после случившегося: «РПЛ решительно осуждает подобное поведение, совместно с РФС будет проведено тщательное разбирательство, виновные понесут наказание».

«Очевидцы, присутствовавшие при нападении на арбитра, утверждают, что в инциденте участвовал Сайд-Хусейн Алханов, сотрудник службы безопасности грозненского клуба. Алханов – сын Хайдара Алханова, советника Рамзана Кадырова по спорту. Впрочем, в протоколе напавшие на арбитра указаны иначе – «Посторонние лица», – утверждает телеграм-канал Baza.

Матч «Ахмат» – «Спартак» завершился вничью 0:0.

«Спартак» и «Ахмат» выступают в группе A молодежного первенства России. После 6 туров на счету команд по 13 очков, они делят 1-3 места с «Краснодаром».

В сезоне 2019/20 Головко отсудил шесть матчей, в которых назначил 4 пенальти, показал 31 желтую карточку и одну прямую красную.

Чемпионат России Ребров: «Опять этот Моргенштерн. Сын его треки включает, рассказывает, какой он классный» ДЕНЬ НАЗАД