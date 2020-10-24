Кто посмотрит матч по ТВ
У «Краснодара» ситуация с травмированными и зараженными ковидом куда сложнее, чем у «Спартака». Из-за повреждений в игре точно не примут участие Александр Мартынович, Ари и Вандерсон. С начала недели в изоляции находятся Реми Кабелла и Евгений Марков. Виктор Классон пропустил матч с «Ренном», но, возможно, сыграет в субботу.
Спартаковцы лишились ротации в атаке – в Краснодар не полетел Александр Соболев, а участие Эсекиэля Понсе под вопросом. Также не факт что сыграет Остон Урунов, но есть и позитивные новости: с большой долей вероятности в старт вернется капитан Георгий Джикия. Впервые за два матча в заявке есть Самуэль Жиго.
Георгий Джикия, Самуэль Жиго, «Спартак»
Фото: Getty Images
Форма
«Спартак» не обыгрывал «Краснодар» с августа 2018 года и горит желанием прервать серию из четырех неудачных матчей (три поражения). Хотя последние результаты москвичей подсказывают, что сделать это будет непросто: красно-белые проиграли в Кубке полуторным составом «Енисею» (0:1), сыграли вничью с «Зенитом», а еще с трудом победили «Химки», пропустив от аутсайдера два мяча.
«Краснодар» на неделе сгонял во Францию, где дебютировал на групповом этапе ЛЧ. Матч против «Ренна» завершился вничью (1:1), но «быки» показали приятный атакующий футбол, от которого едва ли откажутся в РПЛ. Хотя отыграть на том же уровне не факт что получится – может не хватить сил и эмоций, как это было, например, во встречах с «Динамо» (0:2) и «Сочи» (1:1).
Ориентировочные составы
«Краснодар»
«Спартак»
Котировки букмекеров
Победа «Краснодара»: 2,37
Ничья: 3,51
Победа «Спартака»: 3,05
Конторы отдают предпочтение «быкам», но перевес небольшой – в пользу хозяев говорит домашнее поле (и фанаты), а также статистика последних очных встреч. За «Спартаком» физика, ведь клуб на неделе не летал во Францию на матч ЛЧ, а лишь провел тренировку в Кубке России с «Енисеем».
Классный вариант для ставки – тотал больше 2,5 мячей за 1,64. Соперники обладают игроками высокого класса в атаке, при этом достаточно много пропускают. Да, на воротах у них Сафонов и Максименко, но и эти парни не всегда выручают.
Где смотреть
Матч покажет федеральный «Матч ТВ», начало встречи в 19:00 (мск) сразу после Класико. Также читайте лайв на Eurosport.ru – ищите его по ссылочке.