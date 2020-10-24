В матче 12-го тура РПЛ «Динамо» на своем поле обыграло «Сочи» – 3:1. Одним из самых брутальных и спорных эпизодов стало столкновение форварда бело-голубых Вячеслава Грулева с Иваном Миладиновичем. Нападающий в борьбе ударил соперника рукой в лицо – у серба началось кровотечение. За грубый фол Грулев получил желтую карточку.

Похожий эпизод произошел и в предыдущей игре «Динамо». Тогда Грулев неосмотрительно сыграл локтем и разнес лицо Вадиму Карпову. У армейца началось кровотечение – он незамедлительно был заменен. Позже Вадиму диагностировали перелом носа, черепно-мозговую травму и сотрясение.

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ЦСКА просил разъяснить решения судьи Владислава Безбородова, но КДК РФС указал, что желтая карточка была показана верно:

«Решение мотивировано тем, что действия футболиста «Динамо» носили характер безрассудного поведения и по случайному стечению обстоятельств завершились нанесением серьезной травмы сопернику. В прыжке игрок использовал руку для ведения борьбы за лучшую позицию на поле и игры в мяч головой, что запрещено правилами игры.

Однако он прыгает вверх, а не в соперника, не использует руку как оружие для нанесения удара чрезмерной силы, и подобные действия других футболистов обычно не приводят к серьезным последствиям для соперника».

Грулев провел в РПЛ-2020/21 9 матчей, забил 1 мяч и выполнил 1 ассист.

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