«Зенит» уступил «Рубину» в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ (1:2). Главные итоги матча на «Газпром Арене»:
- «Зенит» проиграл второй матч на своем поле подряд. Ранее сине-бело-голубые уступили «Брюгге» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов (1:2).
- Питерцы потерпели второе поражение в этом сезоне РПЛ и остались с 24 очками. Если «Спартак» сегодня наберет хотя бы 1 балл в игре с «Краснодаром», красно-белые выбьются в единоличные лидеры чемпионата.
- Также шанс обогнать «Зенит» будет у ЦСКА, который в понедельник сыграет с тульским «Арсеналом».
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Сергей Семак
Фото: Getty Images
- «Зенит» проиграл дома в РПЛ впервые с 2018 года. Беспроигрышная серия составляла 27 матчей.
- До этого питерцы уступали на своем поле в рамках чемпионата России в декабре 2018 года – тоже в игре с «Рубином» (1:2).
- Тинькофф РПЛ-2020/21 – чемпионат имени Александра Ерохина. Сегодня он забил «Рубину», а всего на счету полузащитника «Зенита» уже 5 голов и 2 ассиста – отличный результат.
- У «Зенита» 2 поражения в 12 турах этого чемпионата. В 2010-м году сине-бело-голубые проиграли 2 встречи за 30 туров – тогда командой руководил Лучано Спаллетти, а Сергей Семак выступал за клуб в качестве игрока.
- Леонид Слуцкий в этом сезоне уже казнил на выезде ЦСКА, «Динамо» и «Зенит».
- Семак объяснил поражение от казанцев психологической усталостью: «Как и ожидалось, была тяжелая игра после Лиги чемпионов, где был не самый приятный результат. Сегодня была психологическая усталость. После забитого мяча расслабились, но заслуженно пропустили».
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