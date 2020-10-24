В 12-м туре чемпионата России встречались «Краснодар» и «Спартак». Если красно-белые могли немного отдохнуть (на кубковый матч против «Енисея» не полетели большинство лидеров), то «быков» потрепали в Лиге чемпионов (ничья с «Ренном» 1:1). По краснодарцам еще и ударили травмы: из-за повреждений и болезней против красно-белых не сыграли Ари, Вандерсон, Реми Кабелла, Виктор Классон, Евгений Марков и Дмитрий Стоцкий. Даниил Уткин вышел на поле только после перерыва.