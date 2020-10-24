В 12-м туре чемпионата России встречались «Краснодар» и «Спартак». Если красно-белые могли немного отдохнуть (на кубковый матч против «Енисея» не полетели большинство лидеров), то «быков» потрепали в Лиге чемпионов (ничья с «Ренном» 1:1). По краснодарцам еще и ударили травмы: из-за повреждений и болезней против красно-белых не сыграли Ари, Вандерсон, Реми Кабелла, Виктор Классон, Евгений Марков и Дмитрий Стоцкий. Даниил Уткин вышел на поле только после перерыва.
А вот главные цифры матча.
Чемпионат России
🔥 Winline Derby в Краснодаре. «Быки» делают «Спартаку» больно уже 4 матча
- До этого матча «Спартак» последний раз выиграл у «Краснодара» в августе 2018-го.
- «Краснодар» подошел к матчу с тремя подряд победами над «Спартаком» (+ ничья). До этого мощная серия была у красно-белых: 8 матчей, 6 побед и 2 ничьи.
- Первый мяч в матче забил Понсе. Эсекиэль вкрутил 18-й гол в 45-м матче за «Спартак». По этому показателю он обошел Александра Павленко (151 матч), Лоренсо Мельгарехо (116) и Михайло Пьяновича (61)
- Эсекиэль стал самым забивным аргентинцем в истории «Спартака».
- Для Понсе это уже 9-е место среди легионеров из дальнего зарубежья. Ближайшая цель – Алекс (19 голов).
- Аргентинец выступает в «Спартаке» лишь второй сезон, но уже забил ЦСКА, «Зениту», «Локомотиву», «Краснодару» и «Ростову».
- Второй гол в матче на счету Виктора Мозеса: на первый мяч в России нигерийцу потребовалось 69 минут (+ 36 в игре с «Химками»). Виктор прилетел в Россию лишь 17 октября.
- Но в матче нашелся и другой герой. В составе «Краснодара» на 57-й минуте вышел 20-летний Леон Сабуа. И через пару мгновений он уже отправил мяч в сетку «Спартака». Две минуты на дебютный гол, круто?
- Джордан Ларссон оформил гол+пас: швед оказался причастен к 10 голам в этом сезоне РПЛ (6+4). По этому показателю он вышел на первое место и обошел Артема Дзюбу – 9 (6+3).
- «Спартак» забил в 14 последних матчах РПЛ. Это самая длинная результативная серия в РПЛ на текущий момент.
- На 73-й минуте травму получил Георгий Джикия – его заменил Илья Гапонов. Ранее капитан «Спартака» отыграл без замен все матчи РПЛ-2020/21.
- «Спартак» победил – 3:1. Красно-белые набрали 27 очков, вышли на чистое первое место и оторвались от «Зенита» на 3 балла.
Чемпионат России
В Грозном избили судью матча молодежных составов «Ахмата» и «Спартака»
Чемпионат России
«Спартак» хочет перенести домашнюю игру в Ростов, но РПЛ против. Почему?