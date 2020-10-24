12-й тур чемпионата России стал катастрофой для всех клубов, представляющих РПЛ в Лиге чемпионов. Первым оступился «Зенит»: сине-бело-голубые после поражения от «Брюгге» с аналогичным счетом 1:2 уступили казанскому «Рубину».

Позже неудачи настигли «Краснодар» и «Локомотив». «Быки», ослабленные травмами и тяжелым выездом в Ренн (1:1) отдали очки «Спартаку» (1:3). Самым сенсационным стало поражение железнодорожников: москвичи дома играли с «Ротором», который до этого не одержал в чемпионате ни одной победы. Антон Миранчук мог спасти «Локо» от поражения, но на 83-й минуте не реализовал пенальти (1:2).