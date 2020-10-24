«Ротор» наконец-то одержал первую победу в Тинькофф РПЛ-2020/21: команда Александра Хацкевича переиграла на выезде «Локомотив» со счетом 2:1.
В последний раз клуб из Волгограда побеждал в РПЛ 19 сентября 2004 года. Удивительно, но тогда соперником «Ротора» тоже был «Локомотив» и матч тоже проходил в Черкизове. Волгоградцы выиграли у железнодорожников, которые в сезоне-2004 станут чемпионами, благодаря голу Спартака Гогниева на 92-й минуте. К взятию ворот привела грубая ошибка голкипера «Локо» Сергея Овчинникова.
Сегодняшний матч получился более результативным: к 57-й минуте на табло горели цифры 2:1 в пользу «Ротора»; за волгоградцев забили бразилец Фламарион и Андрес Понсе, за «Локо» – Дмитрий Рыбчинский. Понсе забил через 30 секунд после выхода на замену:
Последние же минуты встречи украсил арбитр Сергей Иванов, отменивший три взятия ворот:
- сперва Миранчук добил мяч в ворота после смазанного пенальти, но гол отменили, так как Антон попал в штангу – в таком случае считается, что он разыграл одиннадцатиметровый сам с собой, а этого по правилам делать нельзя;
- затем Олег Кожемякин прошил Гилерме, но Иванов и ВАР вмешались и тут, зафиксировав пассивный офсайд у двух игроков «Ротора»;
- на 90-й минуте Гжегож Крыховяк, казалось, все-таки сравнял счет, но гол снова отменили. По той же причине – Эдер залез в пассивный офсайд.