«Ротор» наконец-то одержал первую победу в Тинькофф РПЛ-2020/21: команда Александра Хацкевича переиграла на выезде «Локомотив» со счетом 2:1.

В последний раз клуб из Волгограда побеждал в РПЛ 19 сентября 2004 года. Удивительно, но тогда соперником «Ротора» тоже был «Локомотив» и матч тоже проходил в Черкизове. Волгоградцы выиграли у железнодорожников, которые в сезоне-2004 станут чемпионами, благодаря голу Спартака Гогниева на 92-й минуте. К взятию ворот привела грубая ошибка голкипера «Локо» Сергея Овчинникова.

Лига чемпионов УЕФА
Шедевр Собослаи и дебютный мяч Лисаковича. Все голы «Локомотива» и «Зальцбурга»
21/10/2020 В 23:02

Сегодняшний матч получился более результативным: к 57-й минуте на табло горели цифры 2:1 в пользу «Ротора»; за волгоградцев забили бразилец Фламарион и Андрес Понсе, за «Локо» – Дмитрий Рыбчинский. Понсе забил через 30 секунд после выхода на замену:

Последние же минуты встречи украсил арбитр Сергей Иванов, отменивший три взятия ворот:

  • сперва Миранчук добил мяч в ворота после смазанного пенальти, но гол отменили, так как Антон попал в штангу – в таком случае считается, что он разыграл одиннадцатиметровый сам с собой, а этого по правилам делать нельзя;
  • затем Олег Кожемякин прошил Гилерме, но Иванов и ВАР вмешались и тут, зафиксировав пассивный офсайд у двух игроков «Ротора»;
  • на 90-й минуте Гжегож Крыховяк, казалось, все-таки сравнял счет, но гол снова отменили. По той же причине – Эдер залез в пассивный офсайд.

Мозес зажег в Winline Derby. Ларссон официально круче Дзюбы, голливудский дебют юниора «Краснодара»

Лига чемпионов УЕФА
Мы сами загнобили русские клубы. Теперь они боятся «Брюгге», «Ренн» и «Зальцбург»
21/10/2020 В 22:14
Лига чемпионов УЕФА
«Локомотив» лишь в 4-й раз не проиграл за 14 последних выездов в ЛЧ. Факты матча в Австрии
21/10/2020 В 19:52