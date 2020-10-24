В последний раз клуб из Волгограда побеждал в РПЛ 19 сентября 2004 года. Удивительно, но тогда соперником «Ротора» тоже был «Локомотив» и матч тоже проходил в Черкизове. Волгоградцы выиграли у железнодорожников, которые в сезоне-2004 станут чемпионами, благодаря голу Спартака Гогниева на 92-й минуте. К взятию ворот привела грубая ошибка голкипера «Локо» Сергея Овчинникова.