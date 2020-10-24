«Спартак» вышел на первое место в чемпионате России после победы над «Краснодаром» (3:1). Голами в составе красно-белых отметились Эсекиэль Понсе, Виктор Мозес и Джордан Ларссон.
После игры гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов сообщил, что главному тренеру команды Доменико Тедеско предложен новый контракт. Действующее соглашение коуча рассчитано до лета 2021 года.
«Я присутствовал на встрече, когда Тедеско предлагали новый контракт. Доменико талантливый тренер, он сам должен выбрать свой дальнейший путь. Конечно, я бы хотел, чтобы он остался. Мы уже можем видеть чемпионскую игру при нем, если он остается, то это будет очень хорошо», -цитирует Газизова «Чемпионат».
По информации «РБ-Спорт», предложение о продлении контракта Тедеско сделал лично Леонид Федун.
- 35-летний Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019-го.
- Ранее он работал в немецких клубах «Эрцгебирге» и «Шальке».