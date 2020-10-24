«Спартак» вышел на первое место в чемпионате России после победы над «Краснодаром» (3:1). Голами в составе красно-белых отметились Эсекиэль Понсе, Виктор Мозес и Джордан Ларссон.

«Я присутствовал на встрече, когда Тедеско предлагали новый контракт. Доменико талантливый тренер, он сам должен выбрать свой дальнейший путь. Конечно, я бы хотел, чтобы он остался. Мы уже можем видеть чемпионскую игру при нем, если он остается, то это будет очень хорошо», -цитирует Газизова «Чемпионат».