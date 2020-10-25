«Спартак» обыграл «Краснодар» в матче 12-го тура чемпионата России и вышел на чистое первое место в чемпионате. Мозес забил первый мяч в дебютном матче, Кокорин отдал ассист. После этого московский клуб предложил Доменико Тедеско новый контракт – с оффером к немцу обратился лично Леонид Федун.

«Один из самых ярких матчей чемпионата, ребята сделали все красиво. Могу сказать, что в нашей команде формируется сплоченный коллектив, где новички наконец усилили состав. Рад, что «Спартак» вышел на первое место, но впереди еще много туров и борьбы», – функционер выразил сдержанный оптимизм.

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Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг почему-то оскорбился словами Федуна и через официальный сайт клуба объяснил, почему. «Обычно, когда мы считаем, что судья ошибся во время нашего матча, мы подаем жалобу и никак ее не комментируем, так как видим, какую большую работу проводит новое руководство судейского комитета, и мы понимаем, что идет становление правильной работы, и мы должны терпеть.

Но сегодня, после слов руководства «Спартака», что «ребята сделали все красиво», мы считаем необходимым высказать свое отношение к произошедшему. Красиво сделали ребята Безбородов и Левников. Хочется заметить «Спартаку», что победу в этом матче им принесли предвзятое судейство Безбородова в поле и работа на VAR Левникова. Это они своими решениями обеспечили победу «Спартака» в прошедшем матче.

«Спартак» из-за одного момента в игре с «Сочи» грозился сняться с чемпионата. И вся пресса при поддержке комментаторов и аналитиков заставила всех нас неделю наблюдать за этой истерией. Во вчерашнем матче таких моментов было два, и тишина! Можем лишь признать, что «Спартак» добился того, чего хотел. Их судят так, как они этого хотели. Победу вам принесли судьи. «Спартак», вы не сделали «красиво». Вам эту победу «на блюдечке» принесли Безбородов и Левников», – написал Хашиг.

Функционер отметил два судейских решения. В эпизоде с первым голом гостей судья не отреагировал на толчок защитника со стороны Понсе перед забитым мячом, а во втором тайме зафиксировал нарушение при подаче со стандарта от «Краснодара» – в той атаке хозяева забили и могли сравнять счет, если бы не свисток Безбородова за секунду до взятия ворот.

Эпизоды действительно спорные, но едва ли стоят конспирологических теорий. Арбитр ФИФА Алексей Николаев вообще считает, что все было чисто. По его мнению, контакт в моменте с голом «Спартака» был недостаточным для вмешательства арбитра, а в эпизоде из второго тайма свисток прозвучал до того, как мяч отказался в сетке – соответственно, реф не отменял гол, а просто зафиксировал нарушение.

Возможно, «Краснодар» ищет проблемы не там, где следует. В запасе на матче с москвичами у «быков» сидели два вратаря и три игрока молодежки. Клуб нанял нового специалиста по физподготовке, но почему-то это не афиширует. На Transfermarkt в списке травмированных у клуба сразу восемь футболистов, и в долгосрочной перспективе это гораздо большая проблема, чем поражение в прошедшем матче.

В РФС отметили, что судейство Безбородова было на запредельно низком уровне, но это явно не то, о чем стоит беспокоиться южанам – иначе клуб рискует превратиться из самой приятной команды чемпионата в «Спартак» конца прошлого сезона, который после каждого тура разжигал миф о судейском заговоре.

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