В матче 12-го тура «Ростов» дома проиграл «Химкам» – 0:2. На 71-й минуте Роман Еременко получил прямую красную карточку, что предопределило исход встречи. Уже в компенсированное время «Химки» дожали соперника – решающий мяч на счету Резиуана Мирзова. Арендованный у «Спартака» полузащитник пошел в слаломный проход и пробил мимо вратаря.

Еще один мяч в компенсированное время забил Брайан Идову. Любопытно, что в прошлом туре «Химки» уступили «Спартаку» (2:3), но оба гола красно-черных так же вкрутили Идову и Мирзов. В составе «Химок» Резиуан провел всего три матча, но уже забил дважды. В 22 матчах за «Спартак» у него было 1+1.