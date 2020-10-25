В матче 12-го тура «Ростов» дома проиграл «Химкам» – 0:2. На 71-й минуте Роман Еременко получил прямую красную карточку, что предопределило исход встречи. Уже в компенсированное время «Химки» дожали соперника – решающий мяч на счету Резиуана Мирзова. Арендованный у «Спартака» полузащитник пошел в слаломный проход и пробил мимо вратаря.

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Еще один мяч в компенсированное время забил Брайан Идову. Любопытно, что в прошлом туре «Химки» уступили «Спартаку» (2:3), но оба гола красно-черных так же вкрутили Идову и Мирзов. В составе «Химок» Резиуан провел всего три матча, но уже забил дважды. В 22 матчах за «Спартак» у него было 1+1.

  • «Химки» не побеждали в РПЛ на протяжении 22 выездных матчей (4 ничьи и 18 поражений). Эта серия продолжалась с ноября 2008 года.
  • После 12 туров у красно-черных 9 очков. Они занимают 14-е место и избегают прямого вылета.

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