«Зенит» может назначить главным тренером Маурисио Почеттино в случае расставания с Сергеем Семаком.

Клуб из Санкт-Петербурга проиграл два матча подряд – «Брюгге» в Лиге чемпионов (1:2) и «Рубину» в чемпионате России (1:2). Следующую игру «Зенит» проведет на выезде против дортмундской «Боруссии», что сулит клубу новые разочарования.

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По данным «Чемпионата», в случае увольнения главного тренера Сергея Семака, сине-бело-голубые могут обратиться за помощью к экс-менеджеру «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. Российский клуб уже ведет предметные переговоры с аргентинцем и готов предложить ему 6,5 млн евро в год + бонусы.

Позиция Почеттино на данный момент неизвестна. Также сообщается, что «Зенит» не будет менять Семака на отечественного тренера.

«Тоттенхэм» уволил Почеттино в ноябре 2019 года из-за неудовлетворительных результатов. С тех пор тренер находится без работы.

Сергей Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством клуб дважды выиграл РПЛ и по разу Кубок и Суперкубок России.

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