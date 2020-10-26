Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев дал большое интервью Евгению Савину с ютьюб-канала «Красава», в котором рассказал о тюрьме, вере и отношении к Леониду Слуцкому.

О Слуцком

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Слуцкий – отдельная тема. В плюс или в минус? В минус. Я даже не знаю, что сказать. С мужской точки зрения его не уважаю. Примеры не буду приводить. Я никогда не приму его как личность, для меня он – пустое место.

Павел Мамаев и Леонид Слуцкий в ЦСКА Фото: Getty Images

Что касается той истории с разговором в отеле, это все выдумки. Я причем не знаю, кто это выдумал, но рассказывают в таких красках, что когда читаю, самому смешно. Такой истории даже близко не было. А вот про штраф было. Сумму не помню, а оштрафовал Слуцкий за желтую карточку, которая повлияла на то, что следующую игру я пропускал.

О вере

– Мало кто знает, что ты – верующий. Я знаю, что ты заморочен по вере.

– «Заморочен» – слово неправильное. Считаю, что так и должно быть. Все мы православные, от души, наверное, все это идет. Я никогда это не показывал и не показываю на людях, никому не говорю об этом.

– Люди, которые открыли компьютер или телефон, сейчас думают: «Чувак говорит нам про веру, но он мог пойти в клуб, накидаться, подраться». Что ты скажешь таким людям, которые могут, наверное, объективно тебе такое сказать?

– Сказано в Евангелии: «Киньте в нее камень те, кто без греха». Ни одного безгрешного человека нет, и каждый совершает какие-то ошибки. Главное – искупление, понимание, осознание их. Безгрешных людей нет, есть только один безгрешный – это Иисус Христос, и все, больше никого.

Я и с батюшкой на эту тему общаюсь, все поддаются каким-то соблазнам, каким-то искушениям. Это сущность человека – борьба с самим собой на протяжении всей жизни.

О тюрьме

– Абсолютно все, что я делал не так. В первую очередь – отношение к своей семье, жене, к детям, к родителям. Не хочется больше этого повторять. Как бы это громко ни звучало, я рад, что сложилась такая ситуация…

Я очень сильно вырос в духовном плане, в человеческом плане, для меня многое ушло на второй план. Важно – это семья, близкие тебе люди и быть просто порядочным и хорошим человеком.

Павел Мамаев и братья Кокорины в зале суда Фото: Getty Images

– Ты считаешь, что это жесткий, но для тебя ключевой, бесценный опыт?

– Я не могу сказать, что это жесткий, это заслуженный опыт. Не буду говорить за всех ребят, которые со мной были, для меня это заслуженный.

Я пришел к тому, чего заслужил. И мне надо было пройти этот путь, чтобы, так скажем, стать на путь исправления.

О срыве трансфера в «МЮ»

– 2012 год. Ты в Майами, Тошич до тебя дозванивается и говорит: «Тобой интересуется большой европейский клуб». В итоге, это – «Манчестер Юнайтед». Как проходили переговоры и почему ты не перешел в «МЮ» сэра Алекса Фергюсона?

– Да, была история такая. Зоран говорит: «Паша, со мной связались люди. Тебя хочет приобрести европейский клуб». Я говорю: «Кого-чего?», он говорит: «Это люди – европейцы, нужно знание языка». Я языком не владею настолько, но у меня сестра родная закончила институт иностранных языков и в этой сфере работает. Я говорю, пусть с сестрой связываются и общаются.

Я на тот момент не был игроком сборной, и отец сразу сказал, что в Англии нужна рабочая виза с учетом процента игр за сборную. Мы были уже на финишной прямой, я уже вылетал из Москвы, когда мне позвонил генеральный директор ЦСКА и сказал: «Паша, на следующий день приходишь и завершаем сделку».

Я приехал на сбор ЦСКА, и мне Зоран говорит: «Что ты здесь делаешь?». В итоге вопрос закрылся 28-29 января, нам позвонили и сказали, что проблемы с визой решить мы не можем.

Павел Мамаев (ЦСКА) против Эйдена Макгиди («Спартак») Фото: Getty Images

– Официально – у тебя были проблемы с визой, но у меня есть достоверная информация, почему ты не перешел в «Манчестер Юнайтед».

– Открой мне тайну.

– В последний момент так же, как Зорану Тошичу, Фергюсон позвонил Дику Адвокату, который работал в сборной России. И, по моей информации, Дик Адвокат дал плохую рекомендацию тебе.

– Я слышал про эту версию. Возможно, оно так и есть. Я не хочу кого-то обвинять, осуждать или говорить плохие вещи, потому что не знаю, насколько это правда.

– Я одного не понимаю: как тренер сборной может дать плохую рекомендацию, чтобы человек не перешел в «Манчестер Юнайтед». Как можно было обломать переход в такой клуб?

– Это и есть наша жизнь. Не всегда все зависит от тебя, иногда – от каких-то обстоятельств, а иногда – от каких-то людей. Это надо принимать и жить с этим дальше.

Я тебе скажу, что через 8-9 месяцев после этой истории я мог оказаться в «Алании», и это тоже жизнь, понимаешь? Граница в 9 месяцев – и ты мог быть там, а мог быть здесь. Это жизнь, за что мы ее и любим.

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