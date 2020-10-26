«Я уже поздравил «Зенит» с чемпионством 2021 года. Пока я понимаю, что чтобы это было осуществимо, потребуется, наверно, подключить все самые теневые, подковерные, грязные технологии. Во всяком случае, оставили же в игре судью Вилкова, который допустил грубейшую, хотя и технического свойства ошибку в матче предыдущего тура. Но самое главное, он дважды солгал, объясняя свое решение. И это просто очевидно, это факт. Лгущего арбитра Вилкова оставляют в обойме – как вы думаете, для чего?