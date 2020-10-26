Бывший комментатор Василий Уткин заявил о нечестных методах борьбы «Зенита» за очередное чемпионство в РПЛ.
«Я уже поздравил «Зенит» с чемпионством 2021 года. Пока я понимаю, что чтобы это было осуществимо, потребуется, наверно, подключить все самые теневые, подковерные, грязные технологии. Во всяком случае, оставили же в игре судью Вилкова, который допустил грубейшую, хотя и технического свойства ошибку в матче предыдущего тура. Но самое главное, он дважды солгал, объясняя свое решение. И это просто очевидно, это факт. Лгущего арбитра Вилкова оставляют в обойме – как вы думаете, для чего?
Не возьмусь предсказывать, но я помню, что в этом матче все основные футболисты «Рубина», которые, получив желтую карточку, должны были пропустить матч с «Зенитом», ее получили», – сообщил Уткин в программе «Футбольный клуб» на своем ютьюб-канале.
- «Зенит» проиграл «Рубину» (1:2) в матче 12-го тура РПЛ и отдал первое место «Спартаку».
- Клуб из Санкт-Петербурга побеждал в чемпионате России последние два сезона.