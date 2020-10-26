Бывший комментатор Василий Уткин заявил о нечестных методах борьбы «Зенита» за очередное чемпионство в РПЛ.

«Я уже поздравил «Зенит» с чемпионством 2021 года. Пока я понимаю, что чтобы это было осуществимо, потребуется, наверно, подключить все самые теневые, подковерные, грязные технологии. Во всяком случае, оставили же в игре судью Вилкова, который допустил грубейшую, хотя и технического свойства ошибку в матче предыдущего тура. Но самое главное, он дважды солгал, объясняя свое решение. И это просто очевидно, это факт. Лгущего арбитра Вилкова оставляют в обойме – как вы думаете, для чего?

Чемпионат России
«Зенит» ведет переговоры с Почеттино и готов платить ему 6,5 млн евро в год («Чемпионат»)
ЧАС НАЗАД

Не возьмусь предсказывать, но я помню, что в этом матче все основные футболисты «Рубина», которые, получив желтую карточку, должны были пропустить матч с «Зенитом», ее получили», – сообщил Уткин в программе «Футбольный клуб» на своем ютьюб-канале.

  • «Зенит» проиграл «Рубину» (1:2) в матче 12-го тура РПЛ и отдал первое место «Спартаку».
  • Клуб из Санкт-Петербурга побеждал в чемпионате России последние два сезона.

«Зенит» проиграл 2 матча подряд, а скоро «Боруссия». Семака уволят?

Лига чемпионов УЕФА
🤔 «Зенит» проиграл 2 матча подряд, а скоро «Боруссия». Семака уволят?
ДЕНЬ НАЗАД
Чемпионат России
Все 3 представителя России в ЛЧ проиграли домашние матчи РПЛ
ВЧЕРА В 19:47