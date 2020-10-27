Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин рассказал об амбициях клуба и задаче на 2023-й – в этот год бело-голубые отпразднуют 100-летний юбилей.

– Как вам дебют Шварца во главе «Динамо»?

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– Во-первых, он еще ничего не сделал. Первый раз попробовал команду. Мне очень понравился второй тайм. Хороший, взрослый футбол. Обычно как бывает: только забьем, потом садимся к своим воротам. В матче с «Сочи» чувствовалась команда, но она сформировалась до Шварца.

– Какая в раздевалке сейчас атмосфера?

– Очень хорошее настроение. Я же много лет в клубе, 22 года уже с «Динамо». Много раз заходил в раздевалку. Иногда зайдешь, смотрят на тебя тоскливо, как будто спрашивают: «Что ты сюда пришел?» Сейчас совсем другая атмосфера. Меня часто критикуют за то, что я слишком оптимистичен, но я надеюсь на команду. Все-таки стадион теперь есть. Никто не снимает задачу к 2023 году, к 100-летию «Динамо»...

– Чемпионство?

– Команда должна быть одной из лучших в Европе. Чтобы не мучиться с «Вольфсбергом» или еще с кем-нибудь. Правильно?

Возвращаясь к теме состава, сегодня есть понимание, чего мы хотим. Повторюсь, 2023 год – 100 лет «Динамо». Давайте, дай Бог, доживем до этого, переживем пандемию. И в 2023 году вы скажете: «А Степашин был прав – это одна из лучших команд Европы», – цитируют босса «Динамо» «Известия».

«Динамо» занимает пятое место в таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Спартака» на 7 очков.

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