Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала ошибки бригады арбитров на матче 12-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Спартак» (1:3). По мнению управляющего органа российского футбола, Владислав Безбородов дважды принял неверные решения, оказавшие влияние на ход встречи и итоговый результат.

«Формально они отработали матч без претензий, действовали в соответствии с правилами игры. Но мы прекрасно понимаем, что судейство этого матча было необъективным. Оба судьи отстранены, к ним будут применены серьезные санкции», – цитирует «Чемпионат» источник в РФС.

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После игры генеральный директор «быков» Владимир Хашиг раскритиковал рефов – Безбородова, работавшего в поле, и Кирилла Левникова, отвечавшего за ВАР. По мнению функционера, москвичи выиграли только благодаря предвзятой работе судей. В заявлении на официальном сайте клуба он указал на два момента игры, которые больше всего его возмутили и натолкнули на мысль о небеспристрастности бригады.

«Почему мы считаем засчитанный первый забитый гол «Спартака» и отмененный второй гол «Краснодара» не ошибками, а предвзятыми решениями? Потому что, на наш взгляд, оба эти момента по сути своей одинаковы. В первом случае налицо нарушение правил – игрок «Спартака» отталкивает соперника двумя руками. Во втором случае была «борьба» в штрафной площади, и мяч находился не в зоне этой борьбы. Оба эти момента при их схожести, по сути, были оценены главным судьей матча диаметрально противоположным образом. В первом случае гол засчитан, во втором – отменен», – заявил Хашиг.

Гендир отметил еще одну важную вещь в контексте отношений судейского корпуса и красно-белых: «Спартак» из-за одного момента в игре с «Сочи» грозился сняться с чемпионата. И вся пресса при поддержке комментаторов и аналитиков заставила всех нас неделю наблюдать за этой истерией. В прошедшем матче таких моментов было два, и тишина! Можем лишь признать, что «Спартак» добился того, чего хотел. Их судят так, как они этого хотели. Победу вам принесли судьи».

«Спартак» в конце прошлого сезона после каждого тура разжигал миф о судейском заговоре – якобы все решения принимались против них, а арбитры неприкрыто топили народный клуб по чьей-то указке. На старте новой кампании владелец клуба Леонид Федун довел теорию до абсурда и действительно пригрозил снятием с чемпионата.

Судьбу матча с «быками» решила ужасающая работа Безбородова и Левникова – без их проколов «Краснодар» мог рассчитывать как минимум на ничью. Москвичи оказались в неоднозначной ситуации – представители клуба несколько месяцев трубили о судейской травле, а теперь сам «Спартак» оказался в позиции привилегированной стороны.

Кажется, РФС устроил показательный разнос бригады с одной единственной целью – не допустить разговоров о том, что нытье боссов столичного клуба каким-то образом повлияло на манеру работы рефов в матчах с их участием. «Спартак» – единственная команда, которая может сравниться с «Зенитом» по уровню генерируемого хейта. Функционеры в Российском футбольном союзе просто решили зарубить разговоры о судействе в их пользу уже после первого сигнала.

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