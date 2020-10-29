В июне-июле Марко Николич мало что поменял в «Локомотиве». Серб приехал в Москву за две с половиной недели до первого матча, из них 14 дней, по официальным данным, провел в изоляции. Пусть коуч и рулил процессом по видеосвязи, но личного контакта с игроками не было. Поэтому на «Оренбург», «Рубин» и дальше по списку выходил еще «Локо» Семина. Та же схема, те же игроки и одна цель – попасть в Лигу чемпионов. Николич с задачей справился. И в конце июля получил две недели, чтобы обновить игру под свои принципы.

В «Локо» быстро появилась группа футболистов, симпатизирующих коучу. Проводником идей тренера для остальных стал Ведран Чорлука. Но не все быстро перестроились к новым требованиям после Юрия Семина. Не секрет, что Палыч любит игроков, которых не надо учить футболу. Достаточно расставить их по позициям и дать возможность показать класс. Николич, по словам очевидцев, больше походил на тактического гика, которому важен каждый нюанс, но это приняли не все. Единственным, кто не скрывал недовольство, был Гжегож Крыховяк.

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Вы наверняка помните августовский спад «Локо», когда команда сначала сыграла вничью с «Уралом», потом влетела «Спартаку» и «Ахмату». Еще до этих матчей часть болельщиков не понимала, что происходит с Гжегожем. Лидер команды всегда знал, где оказаться в нужный момент, а в конце лета его словно подменили. В первую очередь Крыха ругали из-за пассивности в атаке, ведь при Семине поляк ситуативно часто оказывался на позиции десятки, и в последнем матче с прежним тренером сделал гол плюс две результативные передачи. Николич наложил запрет на импровизацию. Крыховяк должен был четко выполнять установку, опускаться ниже и помогать защитникам – впереди разберутся без него. Говорят, Гжегож вспылил. И отказался участвовать в последнем августовском матче с «Зенитом».

Официальная версия, которая пришла из клуба – воспаление икроножной мышцы. Но уже через четыре дня он провел 90 минут за сборную против Голландии. Так что либо польские мейстеры сотворили чудо с мышцей Крыховяка, либо он просто проигнорировал матч «Локо». Тогда казалось, что эскалация конфликта лишь дело времени. В первом матче после возвращения Николич оставил поляка в запасе, выпустив на последние 20 минут игры с «Ростовом». «Локомотиву» чудом удавалось сохранить эту историю внутри клуба. И это большая удача Кикнадзе, ведь о проблемах между игроком и тренером другие узнали только ближе к концу трансферного окна.

По моим данным, «Зенит» обратился в «Локомотив» чуть ли не в последний день внутрироссийских сделок. Из-за нехватки времени шансов провернуть трансфер уже практически не было. Даже при желании самого игрока. В итоге он договорился с тренером и клубом, что остается и играет на максимуме до зимней паузы, а уже дальше принимается решение о продолжении сотрудничества.

Гжегож Крыховяк и Серж Гнабри в матче «Локомотив» – «Бавария» Фото: Getty Images

Судя по игре с «Баварией», Николич нашел подход к лидеру. Крыховяк был одним из лучших. Но послематчевая риторика расходилась с общей. Пока все говорили о достойном матче, он анализировал ошибки.

«Мне очень жаль, мы могли сделать лучше, чем сделали. Это была хорошая игра, но в футболе нужно забивать голы. У нас были три хорошие ситуации во втором тайме, но мы не забили. Очень важно, чтобы мы в следующей игре сделали лучше. Для нас, когда играешь с такой командой, как «Бавария», важно бегать больше соперника, биться и забивать. Это маленькая деталь, которая не получилась. Мы можем быть довольны тем, что мы сделали, но этого недостаточно, чтобы победить в Лиге чемпионов эту команду», – сказал Крыховяк в эфире «Матч ПРЕМЬЕР».

Контракт 30-летнего поляка с клубом истекает летом 2022-го. А значит ближайшей зимой его еще можно будет выгодно продать. В РПЛ он точно отыграет на высоком уровне еще несколько лет.

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