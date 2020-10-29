Не все в «Локомотиве» радостно восприняли назначение Марко Николича. Серб многое поменял после ухода Юрия Семина: например, Гжегожу Крыховяку не понравилась его новая роль на поле.

По информации автора Eurosport Дмитрия Зимина, поляк отказался выходить на поле в матче против «Зенита» и мог перейти именно в клуб из Санкт-Петербурга».

Чемпионат России Крыховяк конфликтовал с Николичем летом. И даже мог уйти в «Зенит» ЧАС НАЗАД

«Говорят, Гжегож вспылил. И отказался участвовать в последнем августовском матче с «Зенитом». Официальная версия, которая пришла из клуба – воспаление икроножной мышцы. Но уже через четыре дня он провел 90 минут за сборную против Голландии. Так что либо польские мейстеры сотворили чудо с мышцей Крыховяка, либо он просто проигнорировал матч «Локо».

По моим данным, «Зенит» обратился в «Локомотив» чуть ли не в последний день внутрироссийских сделок. Из-за нехватки времени шансов провернуть трансфер уже практически не было. Даже при желании самого игрока. В итоге он договорился с тренером и клубом, что остается и играет на максимуме до зимней паузы, а уже дальше принимается решение о продолжении сотрудничества», – отметил Зимин.

Подробнее о конфликте Крыховяка и Николича читайте здесь.

Контракт 30-летнего поляка с клубом истекает летом 2022-го.

В минувшее трансферное окно «Зенит» купил Деяна Ловрена (12 млн евро) и Вендела (20,3 млн).

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