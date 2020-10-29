Средний возраст красно-белых составил 23,9 года, московский клуб расположился на 10-м месте рейтинга. Самой молодой командой стал датский «Норшелланн» (22,7 года). В тройку ворвались португальский «Фамаликан» (23,1) и нидерландский «Ден Хаг» (23,4).