«Спартак» вошел в десятку самых молодых команд Европы среди 20 лучших национальных лиг стран, входящих в УЕФА.
Средний возраст красно-белых составил 23,9 года, московский клуб расположился на 10-м месте рейтинга. Самой молодой командой стал датский «Норшелланн» (22,7 года). В тройку ворвались португальский «Фамаликан» (23,1) и нидерландский «Ден Хаг» (23,4).
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Далее список выглядит так:
- 4) «Васланд-Беверен» (Бельгия) – 23,4
- 5) «Херенвен» (Нидерланды) – 23,6
- 6) «Андерлехт» (Бельгия) – 23,6
- 7) ПСВ (Нидерланды) – 23,8
- 8) «Твенте» (Нидерланды) – 23,8
- 9) «Санкт-Галлен» (Швейцария) – 23,8
- 10) «Спартак» – 23,9
Вторым среди российских клубов в рейтинге CIES Football Observatory стал ЦСКА (25,1), расположившийся на 53-й строчке Третьим – «Рубин», который занял 59-е место (25,2).
- Общую статистику красно-белым портят Артем Ребров (36 лет) и Андрей Ещенко (36 лет). Ни один из них не выходил на поле в стартовом составе в РПЛ-2020/21.
- «Спартак» лидирует в РПЛ после 12 туров. Прошлый чемпионат красно-белые завершили на 7-м месте.
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