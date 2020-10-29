Глава КДК РФС Артур Григорьянц раскрыл подробности инцидента с судьей Богданом Головко, которого избили в Грозном после матча молодежного первенства между «Ахматом» и «Спартаком». Григорьянц заявил, что на Головко напал бывший вице-президент грозненского клуба Хайдар Алханов.

«На заседании мы внимательно изучили все документы по матчу. Саид-Хусейн Алханов (специалист службы безопасности «Ахмата» – Eurosport) нарушил санитарный регламент, помог оказаться на поле посторонним лицам и своими попустительскими действиями поставил под угрозу жизнь и здоровье официальных лиц матча. Также он вывел на поле своего отца Хайдара Алханова, который сначала ударил судью в пах, затем сзади ударил его по ногам и толкнул дважды в спину.

Чемпионат России В Грозном избили судью матча молодежных составов «Ахмата» и «Спартака» 23/10/2020 В 17:46

После они зашли в судейскую комнату и в течение 20 минут нецензурно выражались и угрожали здоровью и жизни судье и его семье. Все это было установлено на заседании КДК. Также мы установили, что Алханов Хайдар Минералович не имеет отношения к футбольному клубу «Ахмат», не входит в структуру и не является сотрудником клуба. Таким образом, на матче он присутствовал в качестве болельщика», – приводит слова Григорьянца «Р-Спорт».

В четверг, 29 октября, КДК РФС отстранил Саида-Хусейна Алханова от футбольной деятельности на три года. Позднее Алханов-старший сообщил, что его сын был уволен из клуба, пишет «Р-Спорт».

Сейчас Хайдар Алханов занимает пост советника главы Чечни Рамзана Кадырова.

С 1992-го по 1994-й год Хайдар Алханов был главным тренером «Терека» (прежнее название «Ахмата»). Позднее он занимал пост министра Чечни по физической культуре, спорту и туризму.

Чемпионат России В Грозном избили судью матча молодежных составов «Ахмата» и «Спартака» 23/10/2020 В 17:46