Экс-главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал, кто из звезд мог оказаться в его клубе. Тогда бы состав красно-белых был еще внушительнее.

«Жирков мог оказаться в «Спартаке»? Нет, не мог. Он не хотел. Я хотел. Наш разговор закончился ничем. Мне он нравился, по всем параметрам наш игрок был. Но ему категорически запретили переходить – куда угодно, только не в «Спартак».

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Радимов еще был. Я не стесняясь и с ним разговаривал, и журналистам и всем остальным говорил, что очень хочу. Но опять же не получилось. В «Спартак» его не отпустили.

Тогда Шевченко еще не был Шевченко, а Ребров Ребровым. Они только появлялись, и я с ними обоими разговаривал. Они оба у меня дома были, когда были проездом в Москве. Но они правильно все поняли: «Нас из Киева не отпустят, Олег Иваныч». Очень хотел эту пару к себе. Хорошо, что они не перешли – стали великими футболистами», – рассказал Романцев в интервью ютьб-каналу «Сычев подкаст и Денис Казанский».

Романцев в качестве тренера выиграл со «Спартаком» 8 чемпионских титулов.

При Олеге Ивановиче красно-белые дошло до четвертьфинала ЛЧ (дважды) и полуфинала Кубка УЕФА.

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