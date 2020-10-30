29 октября появилась новость, что экс-игрок «Зенита» Игорь Денисов хотел устроиться в клуб, но получил отказ.

«Рассказывал эту историю на стриме, но давайте еще задокументируем. Помните, не так давно была новость о том, что якобы «Зенит» планирует трудоустроить Денисова в академию. Медведев (гендиректор «Зенита» – Eurosport) ее по-быстрому опроверг. Мол, Гарика искали для ветеранского матча, но не нашли.

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Так вот, на днях один дяденька рассказал, что было все не так. Оказывается, Денисов сам нашелся и просился тренером в академию «Зенита», но ему отказали. Говорят, отказал Погорелов», – сообщил телеграм-канал «Рашен Футбол».

Игорь Денисов Фото: Getty Images

Информацию подтвердил «РБ-Спорт»: утверждается, что в сентябре у Денисова состоялся разговор с исполняющим обязанности директора департамента по развитию молодежного футбола Максимом Погореловым. По неизвестным причинам клуб не взял Игоря на работу, несмотря на то, что он был готов пойти ассистентом в команду любого из возрастов.

«Это стало сюрпризом для бывшего футболиста «Зенита», если учесть, что два года назад другого экс-хавбека клуба Андрея Аршавина назначили ассистентом тренера в одну из команд академии. Непосредственные обязанности он исполнял редко, но сейчас возможно его назначение спортивным директором «Зенита», – отмечает источник.

«СЭ» связался с Денисовым, чтобы узнать его мнение о ситуации:

«Очень редко что-то комментирую, но все эти слухи про академию «Зенита» – перебор даже для меня. Сначала писали, что я просто хочу в академию, потом – что веду переговоры. Теперь – что я чуть ли не приполз на коленях, а меня не взяли.

Для информации: я уже давно живу с семьей в Москве, дети ходят тут в школу. Уже только по этой причине никакая работа в Питере для меня не актуальна. Ребята, кто все это придумывает: возможно, вы не знаете, но, чтобы быть тренером, даже детским, нужна лицензия. У меня такой лицензии нет. Я не собираюсь тренировать ни «Зенит», ни «Динамо», ни «Манчестер Юнайтед».

Денисов выступал за «Зенит» с 2002-го по 2013-й. В составе сине-бело-голубых он выиграл три чемпионата России, Кубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок Европы.

Еще Игорь выступал за «Анжи», «Динамо» и «Локомотив».

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