Пиар-менеджер известных российских футболистов – Федора Смолова, Александра Самедова, Александра Соболева – Елена Болотова, рассказала о работе с игроками и историях из их жизни.

Помимо перечисленных игроков, Болотова в разное время работала с Александром Кержаковым, Александром Кержаковым, Игорем Акинфеевым и Романом Широковым.

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Смолов у Собчак, в «Коммент Аут» и «Что было дальше?»

Не понимала, зачем он нужен. Я, например, боялась этих шуток. Обожаю Гудкова, я его вообще очень люблю. Маркони – радость моя большая, мы очень подружились. Но понимая эту вот провокацию, я осознавала, что есть определенные риски и могут быть последствия. На этой съемке у меня уже дергался глаз после очередного какого-то наказания. Я звонила и просила удалить посты. По одной простой причине, что Черчесов этого бы не понял.

И вот был момент с шуткой, которую мы Боне написали. Я просто подошла к Гудкову и сказала: «Теперь срочно найди Боню! Срочно!» В итоге я до нее дозвонилась, прислала ей фотки и сказала: «Викусик, удали, пожалуйста. Мы на съемках».

– История с домом культуры – постанова?

Ни в коем случае! У них есть такая социалка внутри программы, которая заранее не обсуждается. Единственное, что они обсуждали, – это список фамилий, которым 100% нельзя писать.

– Кто эти люди?

Кадыров, Мутко, Черчесов, Семин.

...

Федора звали в «Что было дальше?» одним из первых. Мы не пошли, потому что они начали полтора года назад. Мы даже не понимали, что это за формат. Зовут ли сейчас? Тоже зовут. Но пока в этом нет никакой необходимости. Потом мне не очень импонирует такой юмор, который строится на оскорблениях. Зачастую некоторые ребята, например, Алексей Щербаков, они больше не про подколоть, тонко зацепить, а про оскорбления.

Я была сильно возмущена, когда смм-щики, которые ведут аккаунт сборной России, написали ему приглашение прийти на матч сборной. Было интервью с Уткиным, где Щербаков в оскорбительной форме сказал про ребят: «Кто там играет?!» Для меня это было непонятным. Я не принимаю такую позицию и не прощу такого отношения к своим ребятам.

Федор Смолов Фото: Instagram

– Ты правда думаешь, что это нужно воспринимать всерьез? Он юморист-комик. Сидит там...

– Пусть там сидит и шутит.

...

Собчак хорошо провела это интервью. Она очень сильно прониклась к Феде. Как вообще это все случилось? Все из-за ее слов поддержки после ЧМ-2018. Она очень добрая, очень глубокий человек.

Я ее не брифовала перед интервью. У нас была встреча до съемки: мы поужинали втроем, проговорили темы.

– Уткин сказал во вставке перед интервью: «Футболисты имеют полное право думать о себе, что они хозяева жизни». Смолов – хозяин жизни?

– Конечно, нет. Уткин Смолова знает очень хорошо. И я думаю, что у них такие ровные, хорошие отношения. Мне кажется, что Уткин даже его любит. Он, наверное, как человек, который любит хайп. Сказал и сказал.

Уголовное дело Широкова

Для меня неприятно и странно, что Рома сорвался. Широков вспыльчивый, да, но нормальный, живой человек. Другое дело, что там произошло. Я не понимаю, почему он вообще вдруг в этой ситуации мог себя так повести.

– Эта история вроде на слуху, а вроде и нет.

– Футболисты на поле дерутся. Когда они друг друга мутузят во время выработки сумасшедшего адреналина в играх, никто этому такого значения не придает. А здесь уголовное дело. Я вообще сильно не вникала, но мне жалко, что Широков оказаля в этой ситуации.

Кокаин жены Кержакова

Это началось перед ЧМ-2014 в Бразилии. Я видела, что с ним что-то происходит. Кержаков был подавленный, нервный. Видела, что он переживает. Но причины мне не озвучивал. Когда футболисты уже вернулись из Бразилии, он мне позвонил, я приехала в Питер. И Саша мне говорит про свою историю, что Катя была в больнице, она употребляла. Кержаков сказал, что забрал ребенка и будет жить с ним. Саша поставил ей условие: Катя должна заняться здоровьем, жизнью, чтобы они могли быть вместе.

– А где она употребляла?

– Дома, в компаниях, везде. Саша поговорил тогда с врачом из «Зенита» и сдал ее волос на экспертизу. Тест был положительный.

– Что она принимала?

– Кокаин. Саша хотел честно поговорить, а Катя все отрицала.

Кокорин у Собчак

Я помогала в организации интервью. Познакомила Ксению с Дашей Валитовой. Это еще было в тот момент, когда Кокорин сидел в тюрьме. Мы планировали это интервью, и оно не вышло.

– Почему?

– Причину не могу назвать, потому что не знаю.

– Где съемки проходили?

– Саша ехал в Питер. И его на следующий день снимали в Сапсане на протяжении 3,5 часов. Какие впечатления Собчак? Я с ней даже это не обсуждала. Я спросила у Саши. Он мне написал вечером: «Блин, она классная. Было очень интересно».

Образ Дмитрия Тарасова

С кем не хочу работать и не буду, так это Дмитрий Тарасов. Его интервью в проекте «Алена, блин» было неискренним. У него вообще нет искренних интервью, как мне кажется. У него есть свой образ, придуманный им самим. Ты вообще что хочешь собственно людям донести? Я у него хотела спросить: «Когда ты все это говоришь, где факты?» – рассказала Болотова в интервью Анару Ибрагимову для oSporte TV

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