«Прекрасная игра на выходах сегодня. То, чего, кстати, Максименко-спартаковцу не хватает», – сказал Губерниев.

А так – во всем надо прибавлять, иначе не бывает. Может, кому-то кажется, что я редко играю на выходах, но у нас высоких ребят хватает: все под 190 см», – цитирует Максименко официальный сайт «Спартака».