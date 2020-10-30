После первого тура Лиги чемпионов Дмитрий Губерниев выступил с комментариями. Эксперта вдохновила игра Маринато Гилерме в матче против австрийского «Зальцбурга».

«Прекрасная игра на выходах сегодня. То, чего, кстати, Максименко-спартаковцу не хватает», – сказал Губерниев.

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Слова дошли до Максименко, который ответил журналисту.

«Биатлонным экспертам, конечно, виднее.

А так – во всем надо прибавлять, иначе не бывает. Может, кому-то кажется, что я редко играю на выходах, но у нас высоких ребят хватает: все под 190 см», – цитирует Максименко официальный сайт «Спартака».

  • 22-летний вратарь входит в тройку самых дорогих игроков «Спартака». Transfermarkt оценивает его в 9,5 млн евро. Лидируют Роман Зобнин (12 млн) и Самуэль Жиго (10 млн).
  • В 12 турах РПЛ Максименко 4 раза сыграл на ноль и пропустил 11 мячей.

Даже у такого «Спартака» есть герой. 2 года назад о нем ничего не знали, а сейчас он рвется на Евро

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