После первого тура Лиги чемпионов Дмитрий Губерниев выступил с комментариями. Эксперта вдохновила игра Маринато Гилерме в матче против австрийского «Зальцбурга».
«Прекрасная игра на выходах сегодня. То, чего, кстати, Максименко-спартаковцу не хватает», – сказал Губерниев.
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Слова дошли до Максименко, который ответил журналисту.
«Биатлонным экспертам, конечно, виднее.
А так – во всем надо прибавлять, иначе не бывает. Может, кому-то кажется, что я редко играю на выходах, но у нас высоких ребят хватает: все под 190 см», – цитирует Максименко официальный сайт «Спартака».
- 22-летний вратарь входит в тройку самых дорогих игроков «Спартака». Transfermarkt оценивает его в 9,5 млн евро. Лидируют Роман Зобнин (12 млн) и Самуэль Жиго (10 млн).
- В 12 турах РПЛ Максименко 4 раза сыграл на ноль и пропустил 11 мячей.
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