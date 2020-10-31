«Спартак» ворвался в 13-й тур единоличным лидером и уже может благополучно вылететь с трона. В гости к красно-белым приехал Валерий Карпин и еще раз доказал, что «Ростов» – крайне неудобный соперник для москвичей.

Еще перед матчем Доменико Тедеско возмущался возвращению Романа Еременко: финн получил красную карточку в игре с «Химками», но КДК РФС ее аннулировал и разрешил полузащитнику приехать в Москву. У немца были причины злиться: «Ростов» с Еременко и без – абсолютно разные команды. Доказательство прилетело уже на 21-й минуте, когда после ассиста экс-спартаковца забил Павел Мамаев.

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«Присутствие Еременко помогло. У нас в команде не так много футболистов такого плана. В том году в декабре обыгрывали «Спартак», с того времени два человека осталось, а Рома не играл. Команда новая, а Рома знаком с требованиями, поэтому помогло», – отметил Карпин.

Гол оказался единственным в матче: у «Спартака» была куча времени хотя бы вырвать ничью, но не помогли ни выходы Соболева с Кокориным, ни спорное удаление Хаджикадунича на 75-й минуте, ни тактические перестановки Тедеско. Возможно, будь Доменико у поля, все сложилось по-другому, но немец пропускал встречу из-за перебора карточек.

«Проиграли всего один матч. Мы должны быть спокойны, не поддаваться панике. Впереди много игр, проведем анализ. Проиграли сегодня дешево, это тоже будет уроком», – сказал ассистент Тедеско Андреас Хинкель.

«Ростов» победил единственным ударом в створ. Во втором тайме южане лишь раз пальнули в сторону ворот Максименко и владели мячом 21% времени. Но извлечь из этого пользу красно-белые не смогли: они свалились на забросы на Соболева и не доставили проблем ростовчанам, которые во втором тайме оборонялись всем составом за линией мяча.

Последний раз «Спартак» побеждал «Ростов» в РПЛ в мае 2018-го.

В пяти последних матчах желто-синие вонзили москвичам 10 банок и набрали 13 очков.

«Спартак» впервые в чемпионате ушел с поля без гола.

«Спартак» остался на первом месте, но уже в воскресенье может потерять лидерство: догнать красно-белых имеют шансы «Зенит» (если победит «Химки»), обогнать – ЦСКА (если справится с «Ротором»).

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