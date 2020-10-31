В 13-м туре катастрофа топов РПЛ продолжается: сначала «Краснодар» без шансов уступил «Ахмату» (0:2), а потом «Локомотив» проиграл в Сочи (1:2). Это подтверждает факт, что у российских клубов из Лиги чемпионов гигантские проблемы.

После первого тура ЛЧ представители РПЛ набрали ровно ноль баллов в чемпионате. «Локомотив» после Австрии слил «Ротору», «Краснодар» вырвал ничью с «Ренном», но рассыпался перед «Спартаком», а «Зенит» получил и от «Брюгге», и от «Рубина».

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Самое печальное, что провалы этой троицы распространяются и на Европу, и на чемпионат России: сине-бело-голубые, красно-зеленые и черно-зеленые банально не вытягивают на два фронта. Они пытаются сэкономить силы для ЛЧ, огребают там от всех подряд и обессиленными возвращаются за добавкой в РПЛ.

Как только стартовал групповой этап, начались и черные серии клубов: «Зенит», «Краснодар» и «Локо» собрали серию из трех поражений подряд. Прервать свою полосу может питерский клуб, но выезд к ожившим «Химкам» без Дзюбы и Азмуна выглядит не самой легкой прогулкой. У «Локо» и «Краснодара» все хуже (по 4 матча без побед) – впереди у них «Атлетико» и «Севилья». Шанс запрыгнуть на четыре поражения подряд очень велик.

Сергей Семак, «Зенит» Фото: Getty Images

Отсюда возникает философский вопрос: а зачем им нужна ЛЧ? Кейс «Зенита» доказывает, что даже с серьезным для России составом плей-офф в Европе не светит, а «Локо» и «Краснодар» бодаются на два фронта без лидеров и с усеченным ростером. За выступление в группе платят отличные деньги, но они стоят унижений от «Брюгге» и потери позиций в РПЛ?

Конечно, никто не откажется от ЛЧ, но смысл русской делегации стремительно теряет смысл. Лига чемпионов делает только больно: провал в Европе + еле живые топы в РПЛ.

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