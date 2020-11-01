Странный эпизод в середине первого тайма матча 13-го тура РПЛ «Химки» – «Зенит», возможно, стал ключевым. На 27-й минуте Юрий Жирков и Алексей Сутормин пошли в атаку против Ильи Кухарчука. Оба игрока «Зенита» действовали жестко, но именно Жирков попал сопернику в голеностоп шипами.

Арбитр Алексей Матюнин решил показать желтую только Сутормину, а грубость Жиркова, возможно, проглядел. Видеоассистент Сергей Иванов никак не поправил главного арбитра.

Чемпионат России Романцев рассказал, почему Жирков, Шевченко, Ребров и Радимов не перешли в «Спартак» 30/10/2020 В 07:46

Момент стал важным во втором тайме, когда Жирков снова сыграл грубо и получил предупреждение – в результате действий Матюнина оно стало для легенды сборной России первым, а не вторым и не превратилось в красную карточку.

«Зенит» победил со счетом 2:0, Жирков в конце матч оформил ассист.

Петербургский клуб делит первое место со «Спартаком», но опережает москвичей по разнице мячей.

Лига наций Пепе и Кьеллини – старики в топ-сборных. 37 лет Жиркова – не повод для гнева 15/10/2020 В 11:01