Московское «Динамо» и «Тамбов» жарким матчем закрыли программу 13-го тура Тинькофф РПЛ. Бело-голубые чудом победили (2:1) – три очка для команды спас Антон Шунин.

Если по порядку: динамовцы повели уже на 8-й минуте благодаря реализованному выходу один на один Даниила Лесового. Спустя 15 минут после перерыва «Тамбов» играл уже вдевятером: на 54-й Килин нарвался на вторую желтую карточку за грубый фол в центре поля, а на 60-й Гурам Тетрашвили хамски наступил на ногу лежачему футболисту «Динамо». Сергей Карасев посмотрел повтор и изгнал защитника с поля.

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Казалось, в такой ситуации «Динамо» забьет еще парочку и легко доведет матч до победы, тем более москвичи владели преимуществом и создавали моменты. Но на 64-й Иван Ордец зацепил в своей штрафной Александра Каплиенко, «Тамбов» заработал пенальти. Герман Онугха уверенно реализовал стандарт и сравнял счет.

Затем началось самое горячее и безумное. Матч катился к ничьей, когда на 93-й Карасев поставил еще один 11-метровый – якобы за игру рукой защитника «Тамбова». Николай Комличенко оказался точен. Но хозяева не думали сдаваться и на 98-й заработали второй пенальти для себя и третий в матче.

К мячу снова подошел Онугха – но на этот раз бесподобно сыграл Антон Шунин, не позволивший переиграть себя с точки и сыграть соперникам на добивании. 2:1 – «Динамо» обыграло «Тамбов» в самом веселом матче тура.

Динамовцы поднялись на четвертое место в таблице, отставание от лидирующего ЦСКА – пять очков.

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