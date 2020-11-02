Антон Шунин

Совсем недавно Антона Шунина воспринимали как среднего вратаря из среднего клуба, но сейчас все изменилось. Антон – один из самых стабильных голкиперов РПЛ, а Черчесов уже тестирует его в воротах сборной перед Евро. Как так вышло?

За последние три года Юрий Дудь собрал больше 8 млн подписчиков и около миллиарда просмотров, но даже в его жизни было чудовищное интервью.

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Чуть меньше десяти лет назад Юра болтал под диктофон с Антоном Шуниным. Вратарь «Динамо» отвечал крайне осторожно и травоядно, а потом попросил расшифрованный текст для правок.

Дальше Дудя ждал сюрприз. «Я впервые столкнулся с тем, что за взрослого парня интервью заверял его папа. Причем адекватность правок, которые в это интервью вносились, была за гранью», – вспоминал Юрий. Материал так и не вышел, а Дудь сделал четкий вывод, который озвучивал много раз: если русский футболист воспитан в обеспеченной семье, ему не хватит характера, чтобы добиться чего-то серьезного.

Шунин никогда не скрывал, что у него не было ни голодного детства, ни проблем с развлечениями, ни сложностей с экипировкой. Наоборот, денег всегда хватало, а вратарские перчатки привозили из Германии – в России тогда продавали только лохмотья. Короче, для начала девяностых Антон был настоящим мажором.

Теория Дудя о сытых футболистах работала довольно долго. Шунин то попадал в основу «Динамо», то вываливался, то приглашался в сборную (даже на Евро-2012), то годами не проходил даже в лонг-лист. Казалось, он просто одаренный вратарь, которому лениво прикладывать сверхусилия.

Все изменила весна 2016-го. Всего за год до нее Шунина реально приглашали в «Зенит», чтобы он конкурировал с Лодыгиным, который тогда играл стабильно. Антон свернул оффер из Питера, а вскоре рухнул с «Динамо» в ФНЛ – это была катастрофа. Разумеется, Шунина активно звали в Премьер-лигу, но он рассуждал так: раз поучаствовал в этом стыднейшем вылете (провел 7 матчей), нужно самому поднять клуб обратно. Позиция, достойная Джиджи Буффона.

Антон Шунин Фото: Getty Images

В первой лиге Шунину вручили капитанскую повязку, а дальше начался плавный взлет. Антон действительно возмужал (явно сказались тяжелые беседы с разъяренными фанатами), вырос как вратарь и наконец перестал напоминать послушного домашнего мальчика. Сейчас голкиперу 33, он уже давно вернулся в РПЛ и не выпадает из основы «Динамо», а в этом сезоне играет просто роскошно.

Во-первых, Шунин пока ни разу не пропустил из-за штрафной (лучший результат в клубе со времен Яшина). Важно, что еще четыре года назад лонгшоты были слабейшим местом Антона. Он поздно прыгал и не успевал реагировать, зато сейчас все иначе – кэпа «Динамо» бесполезно проверять издали.

Во-вторых, Шунин уверенно входит в элиту РПЛ по среднему количеству сэйвов за 90 минут (3,2), а его клуб идет на втором месте по пропущенным. При этом в «Зените» (пока лучшая оборона в РПЛ) играет победитель ЛЧ Ловрен, а в «Динамо» защищаются Ордец и Евгеньев. По xG Антон должен был пропустить 13 мячей, то есть на три больше, чем в реальности: значит, он объективно наспасал для «Динамо» кучу очков.

В-третьих, у Антона теперь есть матч, который будет с ним ассоциироваться. На днях москвичи играли против «Тамбова», забили с точки на последней минуте, а потом сами привезли пенальти. Шунин вытащил мяч и тут же оказался под завалами – его поздравляли так, словно он взял решающий удар в финале ЛЧ.

Если что, до этой встречи у Антона была другая визитная карточка: август-2007, «Зенит» – «Динамо» в Кубке России, унизительные 9:3 на «Петровском». Отец Шунина признавался, что вырубил ту игру и пошел косить газон, лишь бы не расстраиваться. Теперь тот гештальт закрыт – подвиг с «Тамбовом» получился крайне запоминающимся.

Наконец, в 2020-м Шунин получил самый осязаемый шанс зацепиться за сборную. Акинфеева в команде уже нет, а Гильерме (любимый вратарь Черчесова) очевидно сдал. Тогда главный тренер доверился Шунину, и Антон явно не подвел – все четыре осенних матча он провел мегауверенно, а с Турцией вообще много спасал.

Так что сейчас Шунин однозначно рассматривается на роль первого номера на Евро – важно лишь доиграть на том же уровне до следующего лета.

Возможно, в молодости Антон и правда был слишком тепличным, избалованным и даже бесхарактерным. Но сейчас его карьера вызывает грандиозное уважение: он провел всю жизнь в одном клубе, не испугался первой лиги, надел капитанскую повязку и стал, вероятно, главной динамовской легендой в XXI веке.

Осталось зажечь в сборной, и тезис Дудя об инфантильности Шунина точно станет неактуальным. Тем более, отец Антона больше не заверяет интервью сына.

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