Тульский «Арсенал» объявил имя нового главного тренера. Работать с командой в ближайшие полтора года будет Дмитрий Парфенов – он сменил в этой должности Сергея Подпалого.

«Очень рад, что Дмитрий Владимирович возглавил нашу команду. Он непосредственно участвовал в возрождении тульского «Арсенала», играл в третьей лиге, а сейчас горит желанием сделать в Туле сильную команду. Хочу пожелать Дмитрию удачи, и полный вперед», – прокомментировал назначение Парфенова президент «Арсенала» Гурам Аджоев.

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«Все быстро произошло. Благодарен руководителю клуба Гураму Захаровичу Аджоеву за доверие, знаком с ним давно. Знаю и команду. Да, ситуация непростая, но это вызов. Тренерская работа – это всегда вызов. Я ребятам уже сказал, что все зависит лишь от нас: от тренеров, руководителей, футболистов. Справимся только сообща», – сообщил Парфенов.

Также Дмитрий добавил, что помогать ему будут люди, с которыми он работал в «Урале»: Юрий Ковтун, Андрей Данилов и тренер по физподготовке, который в данный момент находится в Бразилии.

Туляки с 12 очками после 13 туров занимают 13-е место в Тинькофф РПЛ.

До назначения в «Арсенал» Парфенов два года руководил «Уралом», с которым в сезоне-2018/19 дошел до финала Кубка России, где с минимальным счетом проиграл «Локомотиву».

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