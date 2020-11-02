В Волгограде после игры 13-го тура между «Ротором» и ЦСКА разгорелся конфликт. Удивительно, но его участниками оказались тренер вратарей армейцев Сергей Овчинников и фанаты клуба. Во время вылета в Москву несколько человек выкрикивали оскорбления в адрес экс-голкипера сборной России – он готов был побеседовать с ними (возможно, даже подраться), но товарищи не пустили его к обидчикам. Что вообще происходит?

Овчинников-игрок и фанаты ЦСКА

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Все же помнят легендарную фразу «Я капитан команды, ***** [епт]», сказанную Овчинниковым в матче «Москва» – «Динамо»? Спустя годы она стала мемом, а Сергей Иванович благодаря ей запомнился сумасшедшим мужиком с косичкой и страшным от оскала лицом. При этом многие забывают о заслугах Овчинникова, который занимает седьмое место по сухим матчам среди российских вратарей за всю историю (167).

Сергей Овчинников в сборной России на Евро-2004 Фото: Getty Images

Он действительно был агрессивным на поле и за его пределами: пихал защитникам, нападающим соперника и арбитрам. А после матчей не стеснялся выражений и эмоций. «Еще один такой вопрос – и я тебе в лоб дам», – так Босс однажды осек неаккуратный вопрос журналиста.

В карьере голкипера было достаточно клубов (поиграл даже в Португалии за «Бенфику» и «Порту»), но большую часть футбольной жизни Овчинников провел в «Динамо» и «Локомотиве». Именно поэтому он никогда не испытывал симпатий к клубам-противникам бело-голубых и красно-зеленых – «Спартаку» и ЦСКА.

«Не могу болеть ни за «Спартак», ни за ЦСКА», – заявил как-то Сергей, а спустя время добавил: «Гораздо лучше сыграть дважды в полуфинале Кубка Кубков, чем один раз выиграть Кубок УЕФА неизвестно у кого». Так Овчинников принизил успех ЦСКА в Европе в 2004 году.

Фанаты армейцев в долгу не остались и всячески цепляли его во время матчей. «Овчинка выделки не стоит», «Тарифный план Boss – входящие для ЦСКА бесплатно», «Овчинна – лечи голову» – три самых известных баннера на играх красно-синих с «Локомотивом».

Как пришел в ЦСКА

В 2014 году руководство армейцев пригласило Овчинникова на должность тренера вратарей. Сергей был рад присоединиться к ЦСКА и даже назвал его «клубом с богатой историей и большими традициями», но даже такие эпитеты не растопили сердца активных фанатов.

Сергей Овчинников и Леонид Слуцкий в ЦСКА Фото: Getty Images

Они продолжили оскорблять бывшего соперника – и продолжают это делать до сих пор, хотя Овчинников уже 6 лет трудится на благо красно-синего клуба. Есть мнение, что из-за негатива с трибун Овчинников даже не ходит на встречи с фанатами.

Ситуация в аэропорту Волгограда – одна из немногих, когда у Овчинникова сдали нервы. Хотя больше показательна не эмоциональная реакция экс-вратаря, а одного из людей за кадром: «Извини, Иваныч, в семье не без урода». Кажется, далеко не все в клубе считают Сергея чужаком.

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