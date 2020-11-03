Геннадий Сергеевич несколько раз оговорился в попытке правильно произнести имя знаменитого специалиста, но так и не сделал этого даже при подсказке радиоведущего. «Арсен Версен, Версен Ангер. Ансер-француз», – абсолютно топовые варианты в исполнении Орлова.