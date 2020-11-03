Комментатор Геннадий Орлов уморительно исковеркал имя и фамилию бывшего главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера в эфире «Радио Зенит».
Геннадий Сергеевич несколько раз оговорился в попытке правильно произнести имя знаменитого специалиста, но так и не сделал этого даже при подсказке радиоведущего. «Арсен Версен, Версен Ангер. Ансер-француз», – абсолютно топовые варианты в исполнении Орлова.
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- Рафаэль ван дер Варт и Дирк Кюйт – любимые футболисты Геннадия Орлова, фамилии которых он так и не выговорил.
- Комментатор чаще всего работает на матчах с участием санкт-петербургского «Зенита».
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