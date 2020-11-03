Если вы все еще думаете, что «Зенит» или «Спартак» – самые популярные клубы не только по мнению их руководителей, но и в соцсетях, то скорее перемещайтесь в 2020-й. Здесь можно создать команду, которая за три месяца существования обгонит по подписчикам грандов с огромными бюджетами. «Сахалинец» из любительской лиги Москвы, основанный блогером Михаилом Литвиным, уже собрал 911 тысяч фолловеров в ютьюбе и 753k – в инстаграме. Такого охвата нет ни у одного российского клуба: у «Зенита», самого медийного профессионального клуба страны, почти 700 тысяч в инсте и всего 536 тысяч в ютьюбе.

История «Сахалинца» началась в феврале, когда был организован первый сбор с просмотром игроков. Создатель команды Михаил Литвин – известный треш-блогер (11,1 млн подписчиков в инстаграме, 4,7 – в ютьюбе) в первом видео рассказал, что сам занимался футболом. Однако из-за свалившейся интернет-славы в 18 лет закончил карьеру, несмотря на предложение из второй лиги. Но мечта осталась, и реализовать ее получается иначе. В июле «Сахалинец» полетел на сбор в Ессентуки в качестве команды в московской зоне ЛФК. А главным тренером стал Юрий Дроздов – бывший защитник «Локомотива» и сборной. Причем пришел он из середняка ПФЛ «Сахалина».

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«В «Сахалине» на фоне пандемии урезали бюджет, сделали акцент на своих футболистах, – рассказал Eurosport.ru Дроздов. – По сути никакие задачи не стояли. А в Москве Литвин решил создать новую команду и начать с третьей лиги.

Мы были знакомы с Литвиным, он приезжал на просмотр в «Краснодар» совсем мальчишкой

А я тогда работал в «Краснодаре»-2. Зимой мы увиделись, и он поделился идеей. Спросил, готов ли я быть главным тренером. Ответил, что при возможности – соглашусь. Все-таки тогда я был на контракте.

В итоге к лету у меня закончилось соглашение, получил предложение и его принял. Все-таки Москва, никуда не надо ехать. Никакого скепсиса у меня было. Команда создана под задачи, а зона Москвы в КФК не такая простая, как кажется. Так что работать интересно. В команде подобрались ответственные ребята, некоторые с хорошей школой, на которых в свое время поставили крест. Разбавили их несколькими блогерами. Сделали просмотровый сбор, выбрали лучших. Стоит задача попасть во вторую лигу. Посмотрим, как это будет выглядеть.

По игрокам – четыре человека приехали с Сахалина, родного острова Литвина. Есть со школы «Торпедо» несколько человек, с ФШМ, со «Строгино». Есть два-три человека с опытом игры на высоком уровне. Это капитан Гоги Шония – играл в брянском «Динамо», Иван Мельников – полузащитник, который успел сыграть шесть игр в РПЛ за «Амкар». Еще Георгий Батяев, играл в Израиле. Вообще многие постоянно приходят и просятся на просмотр. Мы в этом плане все время работаем».

Первый круг в ЛФК «Сахалинец» закончил на четвертом месте. Однако наверняка им завидуют многие конкуренты. И дело не только в популярности, свалившейся на каждого из игроков команды благодаря Литвину. Например, парней экипирует Puma – большая редкость, когда такой партнер залетает в любительский футбол. Есть доктор, присутствующий на каждой тренировке. Начальником команды выступает блогер с канала «2Drots», а каждый футболист получает фиксированную зарплату – 15 тысяч рублей.

До полностью профессионального уровня осталось обзавестись базой. Хотя в нормальном виде она есть не у всех команд ФНЛ или ПФЛ. Но с другой стороны, вряд ли есть команда даже в любительском футболе, где 20-летний крайний защитник – одновременно владелец, игрок и главный медиаактив.

«Литвин? Трудности возникают, когда он не тренируется и хочет в состав, – продолжает Дроздов. – Но я ему честно говорю, что ты не был в работе. Сейчас у него вылетело плечо, только начал заниматься. В принципе он не вмешивается в тренировочный процесс, в определение состава. Обижается, когда его меняю. Но в целом относится очень профессионально.

Я не чувствую, что изменился статус моей известности. Пусть их узнают, они там делают контент, что-то выкладывают. Я к этому спокойно отношусь. На сборах в Ессентуках к нам по две тысячи людей приходили, мы тренировались на базе, где во время чемпионата мира работала сборная Нигерии. Работники стадиона говорили, что на африканскую команду никто не ходил, а здесь нам чуть ворота не сломали. Около гостиницы по 50-100 человек караулили, чтобы сфотографироваться. Мне это не мешает, а ребята пусть пользуются популярностью. Многие начинают открывать аккаунты, зарабатывать на рекламе. Есть определенные дивиденды.

На меня тоже начали подписываться в инстаграме, было 300 человек, теперь – 10 тысяч

Но не придаю особого значения».

Видео в ютьюбе «Сахалинца» – это обзоры матчей, тренировок и челленджи. Например, нужно попасть по мячу, который скидывают с вертолета. А еще недавно в гости приходил Антон Миранчук.

«Посоревноваться с ним выпало молодому мальчишке, – говорит Дроздов. – Жребий тянули, кто с ним попадет. Парень, конечно, сразу перегорел. Скоро будет еще один выпуск с известным игроком сборной из «Спартака». Литвин продолжает звездные камео.

В этом году нам осталось сыграть Кубок. И начать следующий год в ПФЛ, думаю, реально. Надо посмотреть бюджет. В теории и сам Литвин может содержать команду второй лиги, если посчитать по минимальным средствам. Переезд – автобусы, гостиницы, питание. В «Сахалине» на 35 миллионов играют в ПФЛ.

С другой стороны, одному Литвину тяжело полностью обеспечивать всем. Считаю, что нужны спонсоры, которые могут подкреплять задачу. Плюс усиление футболистами другого уровня. Есть те, кто может составить костяк, но большинство надо будет менять».

Сейчас в заявке команды два вратаря и девятнадцать полевых игроков. Восьмого ноября может состояться последняя игра года, если «Сахалинец» дойдет до финала Кубка. После – просмотровый сбор и решение, идет ли команда в ПФЛ. И если это случится, «Сахалинец» уже официально станет самым медийным профессиональным клубом страны.

(Фото: официальный инстаграм ФК «Сахалинец»)

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