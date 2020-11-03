Экс-полузащитник сборной России Роман Широков дал первое большое интервью после того, как на него завели уголовное дело. Самые интересные моменты.

Про нападение на арбитра

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Был ли это эмоциональный срыв? Безусловно. Вызванный неквалифицированным судейством. Конечно, такого не должно было быть, безусловно, но почему-то произошло. У меня нет объяснений, честно говоря. Никогда такого не было, и вот опять. Не знаю, просто эмоции на поле. Там чистый пенальти был. Пробовал поговорить с ним после, но он не брал трубки.

Я вообще не планировал участие в турнире, это сын меня попросил, потому что ему надо было там с кем-то сфотографироваться из блогеров.

Экс-футболист Роман Широков Фото: Getty Images

Что происходит с «Зенитом»

Ничего такого, что нельзя было бы предсказать. Все давно говорили, что команда никак не развивалась. Надежда была, что после второго чемпионства как-то поменяют. Понятно было, что уже приспособились все к этой манере игры и нужно что-то менять, но пока новых идей не видно. Мне кажется, «Зенит» заложник той политики, которая была: они хотят пусть даже дорого, но взять хорошего игрока. Сейчас в Россию никто не поедет. Ну, хорошо, Малком поехал. Неинтересный чемпионат. Они же тоже это смотрят. Потом деньги в той же Англии, наверное, сопоставимые

Про Слуцкого

Слова Мамаева про то, что Слуцкий для него пустое место? Это его позиция, почему нет. У меня с Леонидом вроде хорошие отношения. У нас не было недопонимания, скажем так. У нас было не то, чтобы недопонимание – я считал, что на Евро-2016 я должен играть, он считал по-другому. Это нормальная ситуация. К сожалению, никто от этого не выиграл. Я не играл, а мы не выиграли.

Для Европы он не топ-тренер. Для России – номер один.

Про Семака

Семак не развивает «Зенит», к сожалению для него. И сам, мне кажется, как тренер не развивается. Я ожидал от Сергея Богдановича больше. Первый хороший сезон и потом стагнация. Хотя мне кажется, что он должен был больше давать, и может, мне кажется. Я не знаю, с чем связано то, что они так остановились и играют в футбол, условно, «Уфы»: бей вперед, игра придет. Это не для «Зенита». Мне кажется, он мог более разнообразить игру.

Про политику

Были идеи пойти в политику. Но я до сих пор не понимаю, что мне там делать.

Не скажу, что я прям за Путина. Я уже много раз говорил, что мне какие-то вещи нравятся, какие-то не нравятся. Мне кажется, мы разумную внешнюю политику ведем, но во внутренней, особенно экономической, у него, мне кажется, консультанты плохие. Либо они не до конца ему объясняют то, что нужно делать. Хотя говорят, что он в этом плане очень сильно прибавил, но я не знаю. Мы не все еще знаем факторы, которые приводят к принятию определенных решений.

Не оправдываю репрессии Сталина, я же говорю: для всех две стороны медали. С одной стороны, выиграл войну, с другой стороны, репрессии были за 7-8 лет до этого, получается. Чуть раньше даже начинались. Я не оправдываю, но человек все равно выиграл же войну? Я думаю, Сталин – положительная историческая фигура. Больше положительная, чем отрицательная. Про Путина так же: есть одна сторона медали, есть вторая. Где-то хорошо, где-то не очень.

Мне кажется, можно было больше сделать для того, чтобы экономика поднималась и люди, по крайне мере, чуть больше зарабатывали. Не думал ли уехать в Испанию, как Денисов? Да нет. Меня там особо никто не ждет. Я такого мнения: а что я туда поеду-то? Сидеть на печи я и здесь могу. Туда я поехал – откуда деньги-то? Все равно отсюда будешь. Так зачем мне отсюда, из своей страны забирать деньги и отдавать кому-то? Все ходят и пропагандируют, что нам нужно поднимать свою экономику. Хорошо, фиг с ним, здесь я так же на печи сижу, но я хотя бы их в свою экономику обратно вкладываю. А так я повезу кому? Макрону, Меркель, кому отдавать? – рассказал Роман в интервью Конову.

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