Экс-полузащитник сборной России Роман Широков дал первое большое интервью после того, как на него завели уголовное дело. Самые интересные моменты.
Про нападение на арбитра
Был ли это эмоциональный срыв? Безусловно. Вызванный неквалифицированным судейством. Конечно, такого не должно было быть, безусловно, но почему-то произошло. У меня нет объяснений, честно говоря. Никогда такого не было, и вот опять. Не знаю, просто эмоции на поле. Там чистый пенальти был. Пробовал поговорить с ним после, но он не брал трубки.
Я вообще не планировал участие в турнире, это сын меня попросил, потому что ему надо было там с кем-то сфотографироваться из блогеров.
Экс-футболист Роман Широков
Фото: Getty Images
Что происходит с «Зенитом»
Ничего такого, что нельзя было бы предсказать. Все давно говорили, что команда никак не развивалась. Надежда была, что после второго чемпионства как-то поменяют. Понятно было, что уже приспособились все к этой манере игры и нужно что-то менять, но пока новых идей не видно. Мне кажется, «Зенит» заложник той политики, которая была: они хотят пусть даже дорого, но взять хорошего игрока. Сейчас в Россию никто не поедет. Ну, хорошо, Малком поехал. Неинтересный чемпионат. Они же тоже это смотрят. Потом деньги в той же Англии, наверное, сопоставимые
Про Слуцкого
Слова Мамаева про то, что Слуцкий для него пустое место? Это его позиция, почему нет. У меня с Леонидом вроде хорошие отношения. У нас не было недопонимания, скажем так. У нас было не то, чтобы недопонимание – я считал, что на Евро-2016 я должен играть, он считал по-другому. Это нормальная ситуация. К сожалению, никто от этого не выиграл. Я не играл, а мы не выиграли.
Для Европы он не топ-тренер. Для России – номер один.
Про Семака
Семак не развивает «Зенит», к сожалению для него. И сам, мне кажется, как тренер не развивается. Я ожидал от Сергея Богдановича больше. Первый хороший сезон и потом стагнация. Хотя мне кажется, что он должен был больше давать, и может, мне кажется. Я не знаю, с чем связано то, что они так остановились и играют в футбол, условно, «Уфы»: бей вперед, игра придет. Это не для «Зенита». Мне кажется, он мог более разнообразить игру.
Про политику
Были идеи пойти в политику. Но я до сих пор не понимаю, что мне там делать.
Не скажу, что я прям за Путина. Я уже много раз говорил, что мне какие-то вещи нравятся, какие-то не нравятся. Мне кажется, мы разумную внешнюю политику ведем, но во внутренней, особенно экономической, у него, мне кажется, консультанты плохие. Либо они не до конца ему объясняют то, что нужно делать. Хотя говорят, что он в этом плане очень сильно прибавил, но я не знаю. Мы не все еще знаем факторы, которые приводят к принятию определенных решений.
Не оправдываю репрессии Сталина, я же говорю: для всех две стороны медали. С одной стороны, выиграл войну, с другой стороны, репрессии были за 7-8 лет до этого, получается. Чуть раньше даже начинались. Я не оправдываю, но человек все равно выиграл же войну? Я думаю, Сталин – положительная историческая фигура. Больше положительная, чем отрицательная. Про Путина так же: есть одна сторона медали, есть вторая. Где-то хорошо, где-то не очень.
Мне кажется, можно было больше сделать для того, чтобы экономика поднималась и люди, по крайне мере, чуть больше зарабатывали. Не думал ли уехать в Испанию, как Денисов? Да нет. Меня там особо никто не ждет. Я такого мнения: а что я туда поеду-то? Сидеть на печи я и здесь могу. Туда я поехал – откуда деньги-то? Все равно отсюда будешь. Так зачем мне отсюда, из своей страны забирать деньги и отдавать кому-то? Все ходят и пропагандируют, что нам нужно поднимать свою экономику. Хорошо, фиг с ним, здесь я так же на печи сижу, но я хотя бы их в свою экономику обратно вкладываю. А так я повезу кому? Макрону, Меркель, кому отдавать? – рассказал Роман в интервью Конову.