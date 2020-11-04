Московский «Локомотив» объявил о продлении контракта с воспитанником Антоном Миранчуком до 2024 года. После ухода брата Алексея в «Аталанту» роль полузащитника в команде растет, и пролонгация договора видится логичным шагом для клуба – предыдущая сделка истекала уже через год, и железнодорожники не хотели повторения истории трехлетней давности.

Тогда подходило к концу действие соглашения между московским клубом и Алексеем – более перспективного из братьев весь сезон отправляли в другие команды РПЛ, а посреди сезона полузащитник был на пороге перехода в «Рубин». В итоге «Локо» все же нашел компромисс с футболистом и его агентом, и Леша ушел из команды только в 2020-м.

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При переходе очень много говорилось о финансовых деталях сделки. «Аталанта» заплатила за Алексея 14,5 млн евро, хотя в его контракте была прописана гораздо более скромная сумма отступных – всего 8 млн. «Опция выкупа нами не рассматривалась из-за огромного уважения Алексея к родному клубу. Переговоры шли цивилизованно, а итальянцы знали, что клаусула существует. «Аталанта» все поняла, президент клуба отнесся с пониманием к этой ситуации», – агент игрока Вадим Шпинев объяснил все благородством клиента.

Есть нюанс – Леша получил бонус, эквивалентный годовому окладу, при переподписании сделки с железнодородниками, а потом приблизительно такую же сумму разово при переходе в команду Серии А. Нежелание самого игрока использовать вариант с отступными может объясняться тем, что помимо подъемных он положил в карман какой-то процент от суммы трансфера.

Об этом говорят детали нового соглашения Антона с «Локомотивом». Как сообщает Иван Карпов, по новой сделке оклад полузащитника останется прежним – 2 млн евро к год. Мотивация для продления в других условиях контракта – к единоразовому бонусу прибавляется опция, по которой игрок получит 15% от любой суммы, которую за него выложит потенциальный покупатель. Отступные за футболиста возросли с 8 до 20 млн евро – даже при продаже за эту сумму игрок получит 3 млн себе, а с учетом кейса Алексея можно предположить, что «Локо» и представители Антона успешно выбьют за него и больше.

Москвичи продлили воспитанника и лидера – если не вдаваться в детали, это отличная сделка с футбольной точки зрения. К сожалению для фанатов, нюансы соглашения говорят о том, что очень скоро железнодорожников покинет и второй Миранчук. Все уж очень напоминает сценаций с Алексеем.

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