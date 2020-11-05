Почеттино, который был уволен из «Тоттенхэма» по ходу сезона-2019/20, изначально ждал предложений от клубов калибра «Реала», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Спустя год окружение 49-летнего тренера готово рассматривать варианты с командами уровнем ниже.