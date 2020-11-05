Представители бывшего коуча «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино заинтересованы в приглашении аргентинца в санкт-петербургский «Зенит».
Почеттино, который был уволен из «Тоттенхэма» по ходу сезона-2019/20, изначально ждал предложений от клубов калибра «Реала», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Спустя год окружение 49-летнего тренера готово рассматривать варианты с командами уровнем ниже.
Посредники из Аргентины, которые ведут дела Почеттино, предложили его кандидатуру «Зениту», сообщает Metaratings. Представителей тренера заинтересовали «великолепные финансовые возможности» и «солидная репутация клуба из Санкт-Петербурга в Европе».
- В сезоне-2018/19 «Тоттенхэм» под руководством Почеттино добрался до финала Лиги чемпионов, где уступил «Ливерпулю» (0:2).
- «Зенит» в данный момент тренирует Сергей Семак. Под его руководством сине-бело-голубые набрали лишь 1 очко в трех стартовых турах Лиги чемпионов-2020/21.