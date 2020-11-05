Руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова прокомментировала уголовное дело в отношении бывшего полузащитника «Зенита» и сборной России Романа Широкова, связанное с избиением судьи Никиты Данченкова.
«Прокуратура Москвы утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 39-летнего Романа Широкова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, из хулиганских побуждений). Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщила Нефедова. Ее слова приводит «Р-Спорт».
- Максимальная санкция по указанной статье – лишение свободы сроком на два года.
- В ином случае может быть назначено наказание в виде обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев.