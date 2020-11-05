«Прокуратура Москвы утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 39-летнего Романа Широкова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, из хулиганских побуждений). Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщила Нефедова. Ее слова приводит «Р-Спорт».