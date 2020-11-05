Андрей Аршавин подверг сомнению слова Олега Шатова о том, что бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш мог накричать на звезду сине-бело-голубых Халка.

– Шатову запомнилось, как Виллаш-Боаш при всех отчитал Халка, когда он собирался в Китай.

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– Меня к этому моменту уже не было в команде. Верю Олегу, но, честно говоря, с трудом представляю, чтобы Виллаш-Боаш так ему напихал. Потому что Халк был для него как леденец, который Андре облизывал, – рассказал Аршавин в интервью Sport24.

Ранее Шатов в интервью тому же изданию вспомнил, как Халк потерял мотивацию, получив многомиллионное предложение из Поднебесной: «Когда у Халка было предложение из Китая, он стал плохо тренироваться. Потом как-то приходит и говорит: «Отпустите меня, у меня большой контракт в Китае». Боаш подозвал его при всей команде и сказал: «Ты игрок «Зенита» – либо ты тренируешься, либо пошел вон отсюда!» На следующей тренировке Халк бегал как угорелый».

Бразилец Халк выступал за «Зенит» в 2012-2016 гг. и забил 56 мячей в 97 матчах.

Сейчас 34-летний Халк играет за китайский «Шанхай СИПГ».

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