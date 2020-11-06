В Москве произошел инцидент с участием 24-летнего футболиста Алена Аскерова. По словам мужчины, 5 ноября его избили в районе станции метро «Рижская». У спортсмена выявили травмы и ушибы головы.
Несмотря на полученные травмы, футболист отказался писать заявление в полицию, сообщает ТАСС.
Чемпионат России
Аршавин: «Виллаш-Боаш облизывал Халка, как леденец»
- Аскеров – воспитанник «Мордовии».
- В настоящее время он не играет ни в каком клубе.
- Ранее Ален выступал за «Габалу», «Мордовию» и молодежный состав сборной Азербайджана.
Фото: azerisport.com
Чемпионат России
Дело Широкова передают в суд. Ему грозит 2 года тюрьмы
Чемпионат России
Представители Почеттино сами предложили его кандидатуру «Зениту» (Metaratings)