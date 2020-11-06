Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин прокомментировал смену убеждений Александра Панова, который вместо «Зенита» начал болеть за «Спартак».

– Новость про Александра Панова. Он говорит о «Зените». Болельщик «Спартака» говорит о «Зените». Бывший игрок «Зенита» говорит о «Зените»: «Есть у «Зенита» психологические проблемы, играют невнятно. Семак тут мало чем может помочь».

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Как ты вообще смотришь на вот это преображение? Бывший игрок «Зенита» становится ярым фанатом «Спартака».

– Я не знаю. Вообще было трудно себе представить, потому что, наоборот, когда мы были молодыми и только зашли в «Зенит», Сашка нас холил и лелеял, помогал нам. И вот этот оборванец из Колпина теперь болеет за «Спартак»? Ну, не знаю. В психиатрическую больницу надо его отвезти, проверить. Может быть, все-таки он болельщик «Зенита».

Фанаты очень тепло к нему относились. Для меня было шоком, когда я узнал, что Саша стал таким ярым поклонником «Спартака». Понятно, что в детстве мы все смотрели и болели за «Спартак», но так, чтобы перекраситься из лазурного в красно-белый... – покачал головой Аршавин в ютьюб-программе «Коммент.Шоу».

Панов выступал за «Зенит» в 1997-2000 и 2006-2007 гг.

В 1999 году Панов в составе «Зенита» стал победителем Кубка России, забив в финале турнира два гола.

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