Кто посмотрит матч по ТВ

У «Зенита» на больничном все те же – Малком и Дриусси лечат повреждения различной тяжести, Азмун болеет и неизвестно когда поправится. Также Семак не может рассчитывать на Леона Мусаева.

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У гостей поправились и уже выходили на поле в ЛЧ Вандерсон и Классон, но по-прежнему не могут помочь Ари, Кабелла, Петров и Стоцкий.

Форма

«Зенит» из пяти последних матчей проиграл три и один свел вничью. Игру с «Химками» брать в расчет не стоит – клуб из Подмосковья был переигран полурезервным составом. В последней встрече сине-бело-голубые сыграли вничью с «Лацио», хотя большую часть встречи доминировали и вели в счете. В воскресенье клубу необходимо реабилитироваться перед фанатами за очередную еврокубковую неудачу.

Кристофер Ульссон, «Краснодар» Фото: Getty Images

«Краснодар» играл не хуже «Зенита», хотя соперник в ЛЧ был сложнее – «Севилья». «Быки» вели 2:0, затем 2:1 и играли в большинстве, но проиграли из-за глупой ошибки Кайо (2:3). В чемпионате у коллектива Мусаева тоже не ладится: поражения от «Ахмата» и «Спартака», 10-е место в таблице и 10-очковое отставание от ЦСКА.

Лицом к лицу

«Краснодар» проиграл 4 матча подряд с разницей мячей 3-12.

«Зенит» выиграл 4 из 5 последних матчей в РПЛ.

Команды встречались друг с другом 18 раз: 11 побед у «Зенита», 3 у «Краснодара», 4 матча завершились вничью.

«Быки» не побеждали сине-бело-голубых с апреля 2018 года.

«Зенит» проиграл дома всего 3 матча из 30 во всех турнирах.

Артем Дзюба не забивает 655 минут (9 матчей). Последний раз он отличился в сентябрьской игре с «Уфой».

Ориентировочные составы

«Зенит»

«Краснодар»

Котировки букмекеров

Победа «Зенита»: 1,63

Ничья: 4,47

Победа «Краснодара»: 5,03

Обе команды потратили много сил в Лиге чемпионов и вряд ли покажут зрелищный, максимально атакующий футбол. В этом контексте здорово выглядит ставка на тотал матча: на то что команды забьют меньше 3,5 мячей Winline дает коэффициент 1,51.

КОРОЛЬ ЛЕВ Фото: Eurosport

За всю историю соперники лишь шесть раз в 18 матчах забивали 4 и более мячей, что подтверждает большую вероятность прохода данной ставки.

Где смотреть

Игру в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ», начало в 19:00 (мск). Также читайте текстовую трансляцию на Eurosport.ru – ищите ее по ссылке.

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