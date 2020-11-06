Кто посмотрит матч по ТВ
У «Зенита» на больничном все те же – Малком и Дриусси лечат повреждения различной тяжести, Азмун болеет и неизвестно когда поправится. Также Семак не может рассчитывать на Леона Мусаева.
У гостей поправились и уже выходили на поле в ЛЧ Вандерсон и Классон, но по-прежнему не могут помочь Ари, Кабелла, Петров и Стоцкий.
Форма
«Зенит» из пяти последних матчей проиграл три и один свел вничью. Игру с «Химками» брать в расчет не стоит – клуб из Подмосковья был переигран полурезервным составом. В последней встрече сине-бело-голубые сыграли вничью с «Лацио», хотя большую часть встречи доминировали и вели в счете. В воскресенье клубу необходимо реабилитироваться перед фанатами за очередную еврокубковую неудачу.
Кристофер Ульссон, «Краснодар»
Фото: Getty Images
«Краснодар» играл не хуже «Зенита», хотя соперник в ЛЧ был сложнее – «Севилья». «Быки» вели 2:0, затем 2:1 и играли в большинстве, но проиграли из-за глупой ошибки Кайо (2:3). В чемпионате у коллектива Мусаева тоже не ладится: поражения от «Ахмата» и «Спартака», 10-е место в таблице и 10-очковое отставание от ЦСКА.
Лицом к лицу
- «Краснодар» проиграл 4 матча подряд с разницей мячей 3-12.
- «Зенит» выиграл 4 из 5 последних матчей в РПЛ.
- Команды встречались друг с другом 18 раз: 11 побед у «Зенита», 3 у «Краснодара», 4 матча завершились вничью.
- «Быки» не побеждали сине-бело-голубых с апреля 2018 года.
- «Зенит» проиграл дома всего 3 матча из 30 во всех турнирах.
- Артем Дзюба не забивает 655 минут (9 матчей). Последний раз он отличился в сентябрьской игре с «Уфой».
Ориентировочные составы
«Зенит»
«Краснодар»
Котировки букмекеров
Победа «Зенита»: 1,63
Ничья: 4,47
Победа «Краснодара»: 5,03
Обе команды потратили много сил в Лиге чемпионов и вряд ли покажут зрелищный, максимально атакующий футбол. В этом контексте здорово выглядит ставка на тотал матча: на то что команды забьют меньше 3,5 мячей Winline дает коэффициент 1,51.
КОРОЛЬ ЛЕВ
Фото: Eurosport
За всю историю соперники лишь шесть раз в 18 матчах забивали 4 и более мячей, что подтверждает большую вероятность прохода данной ставки.
Где смотреть
Игру в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ», начало в 19:00 (мск). Также читайте текстовую трансляцию на Eurosport.ru – ищите ее по ссылке.