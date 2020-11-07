«Зенит» может приобрести полузащитника мадридского «Атлетико» Эктора Эрреру.

В последнее время игрок регулярно выходит на поле, но выздоровление Сауля Ньигеса и приобретение Жоффри Кондогбиа ограничит ветерана в игровом времени. Как сообщает Mundo Deportivo, другим претендентом на футболиста является «Порту», за который он уже выступал с 2013 по 2019 годы, но петербуржцы готовы предложить ему более выгодные условия. По информации источника, испанский клуб попросит за игрока в районе 5-8 млн евро.

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  • Эррера сделал ассист на Хосе Хименеса в недавнем матче против «Локомотива» в Лиге чемпионов.
  • Контракт 30-летнего футболиста истекает летом 2022 года. В текущем сезоне он провел 7 матчей и сделал один ассист.

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