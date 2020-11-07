В последнее время игрок регулярно выходит на поле, но выздоровление Сауля Ньигеса и приобретение Жоффри Кондогбиа ограничит ветерана в игровом времени. Как сообщает Mundo Deportivo, другим претендентом на футболиста является «Порту», за который он уже выступал с 2013 по 2019 годы, но петербуржцы готовы предложить ему более выгодные условия. По информации источника, испанский клуб попросит за игрока в районе 5-8 млн евро.