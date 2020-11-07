В интернете всплыло видео, на котором запечатлен, вероятно, капитан «Зенита» и сборной России Артем Дзюба. Мужчина мастурбирует и снимает происходящее на камеру.

Мы не станем в подробностях описывать ролик, лишь скажем, что человек лежит на кровати в комнате (возможно, на базе или в отеле) и занимается самоудовлетворением под звуки из телевизора – слышен голос телеведушей «Матч ТВ» Марии Орзул. Предположительно, видео снято в декабре 2019 года.