В интернете всплыло видео, на котором запечатлен, вероятно, капитан «Зенита» и сборной России Артем Дзюба. Мужчина мастурбирует и снимает происходящее на камеру.

Мы не станем в подробностях описывать ролик, лишь скажем, что человек лежит на кровати в комнате (возможно, на базе или в отеле) и занимается самоудовлетворением под звуки из телевизора – слышен голос телеведушей «Матч ТВ» Марии Орзул. Предположительно, видео снято в декабре 2019 года.

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Цензура не позволяет нам опубликовать ролик и даже дать ссылку на него, но у нас есть самые пикантные скриншоты оттуда.

  • Артем Дзюба не забивает уже 9 матчей (или 655 минут).
  • В сезоне-2019/20 он был признан лучшим футболистом сезона в Тинькофф РПЛ.

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