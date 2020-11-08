Вечером 7 ноября в интернете завирусилось видео, на котором максимально похожий на капитана «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу человек мастурбирует в кровати.

Сам футболист и его клуб пока не прокомментировали случившееся, но первая реакция уже есть. Страйкер закрыл аккаунт в инстаграме, а аккаунт петербуржцев ограничил возможность комментирования постов в социальной сети. Еще до закрытия подписчики успели оставить несколько ироничных комментариев под последней публикацией.

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Естественно, слив спровоцировал лавину юмора в соцсетях. Вот несколько примеров:

  • «Зенит» сыграет против «Краснодара» в рамках РПЛ 8 ноября в 19:00.
  • Артем Дзюба не забивает уже 9 матчей (или 655 минут).

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