Вечером 7 ноября в интернете появилось интимное видео с участием человека, максимально похожего на футболиста «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу. На кадрах мужчина лежит в кровати и занимается самоудовлетворением под звуки из телевизора. Внимательные зрители разглядели на мошонке футболиста странное белое пятно. Рассказываем, что это такое, и есть ли опасность для здоровья лидера национальной команды.

Скорее всего, у нападающего витилиго – кожное заболевание, вызванное нарушением пигментации. При такой патологии на коже появляются светлые пятна произвольной формы и уже не восстанавливают первоначальный цвет. Болезнь может проявиться на любой части тела – даже во рту. Чем темнее кожа, тем заметнее появление такого пятна. Витилиго невозможно заразиться, недуг не опасен для жизни. Никаких проблем кроме чисто эстетических из-за патологии не возникает, но ее природа до сих пор не до конца изучена.

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Самый известный человек с витилиго – поп-певец Майкл Джексон. Звездный исполнитель боролся с недугом с раннего возраста и в итоге высветлил кожу окончательно. Самый яркий пример патологии – канадская модель Винни Харлоу. На ее теле множество высветленных пигментов на разных частях тела, но это не помешало ей сделать успешную карьеру в сфере, где все завязано на внешности.

Есть и более экзотическая версия причины появления светлых пятен. Мистики считают, что такие изменения эпидермиса – внешнее проявление проблем с кармой человека. Якобы больной несет на себе кармический груз из прошлой жизни. Единственное действенное средство – очистить и успокоить душу. Отмечается, что пигментация может проявиться из-за влияния другого человека на ауру, прекратить это можно только воздействием на энергетическом уровне.

У появления светлого пятна на мошонке может быть и менее экзотичная природа. Изменение цвета эпидермиса может говорить о гормональных нарушениях, половой инфекции, нарушении личной гигиены, образовании жировика, появлении бородавок или развитии кисты. Пораженная область может сильно чесаться, вызывать дискомфорт и нервное напряжение – нужно срочно бежать к врачу.

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