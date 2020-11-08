Русские клубы на международной арене – катастрофа. Прошла только половина группового этапа в Лиге чемпионов и Лиге Европы, но уже очевидно, что командам РПЛ нужно чудо для участия в еврокубковой весне. Суммарно «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА наскребли на четверых шесть очков. Еще грустнее, что команды не добыли ни одной победы, хотя играли с клубами из Австрии, Бельгии, Хорватии и Голландии. Странами, которые (пока) находятся ниже в рейтинге УЕФА.

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О причине слабого выступления российских грандов говорят регулярно и примерно одно и то же, из-за провала текущего сезона тема всплыла вновь. Клубы плохо играют в Европе, потому что не имеют условий для развития в локальном чемпионате. Уровень турнира таков, что выкладываться на максимум и расширять границы возможного командам из верхней части таблицы нужно далеко не в каждом матче.

Примерно об этом говорил тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Фейенорда»: «На поверхности, конечно, лежит необходимость более интенсивной игры в чемпионате. Тогда в еврокубках будет проще». Экс-главный тренер сборной России Фабио Капелло еще более прямо указал на низкое качество игры в РПЛ: «Я думаю, что российские игроки хороши, но их проблема в том, что все они играют дома против российских команд. И это негативно влияет на них».

Похоже, в руководстве лиги зашевелились. Как сообщает «РБ-Спорт», турнир могут ждать значительные изменения уже со следующего сезона, речь о полном изменении формата и сокращении участников. Если клубы согласятся на такие перемены, с кампании-2021/22 чемпионат будет проводиться в три круга, а число клубов может сократиться до 14 или даже 12.

Идея в том, что количество матчей будет увеличено, а лучшие клубы будут чаще рубиться с лучшими – конкуренция возрастет, как и общий уровень игры. Проблемой может стать чемпионат мира-2022, который пройдет в ноябре-декабре, но, по информации источника, инфраструктура клубов позволит проводить встречи и зимой. В ближайшее время вариант предложат на обсуждение командам. Пока не ясно, как получится настолько резко сократить число участников, и согласится ли большинство на подобные перемены, но что-то должно поменяться, чтобы за российский футбол не было так стыдно каждую осень.

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