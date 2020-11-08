В субботу в интернет просочилось видео интимного характера с нападающим «Зенита» и сборной России Артемом Дзюбой. На нем футболист ублажает сам себя под голос телеведущей Марии Орзул.

Телеграм-канал Baza выяснил, как именно ролик попал в соцсети. Оказывается, несколько недель назад телефон Дзюбы взломали неизвестные. По данным источника, сразу после попадания личных данных к мошенникам Артем почистил телефон, но это не спасло его от слива.

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Сообщается, что, хотя взломщики не выдвигали игроку никаких требований, он был готов к публикации некоторых материалов в интернете.

Резонансное видео уже отразилось на футбольных делах Дзюбы – главный тренер сборной России Станислав Черчесов исключил его из заявки на ближайшие матчи.

При этом нападающий примет участие в игре 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».

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